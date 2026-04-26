Yusuf Tekin bakan yardımcılığı görevine arkadaşını atadı: Ensar Vakfı gitti, Cihannüma geldi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece yarısı kararnamesiyle görevden alınan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaparken 8 Ocak 2022’de bakan yardımcılığına atanmıştı. İmam hatip mezunu Yılmaz, Ensar Vakfı’nda da çalıştı.

Sözcü'den Cem Yıldırım'ın aktardığına göre Yılmaz’ın yerine ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in kurucusu olduğu Cihannüma Derneği’nden arkadaşı Cihad Demirli getirildi.

Aynı zamanda Türkiye Maarif Vakfı kurucuları arasında yer alan Demirli, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Gerici Cihannüma Derneği’nin kurucu genel başkanı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Söz konusu derneğin sitesinde pek çok alanda konferanslar düzenlendiği, rapor ve çalıştaylar hazırlandığı görülüyor. Dernek faaliyetlerini kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek olarak açıklıyor.

Uluslararası faaliyette bulunmayı da hedefleri arasına alan dernek kendini şöyle tanımlıyor: