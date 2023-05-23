Yusuf Halaçoğlu'ndan Sinan Oğan açıklaması: Özür diliyorum

İYİP'in kuruluşunda yer alan eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, ikinci turda Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan’a 14 Mayıs seçimlerinde verdiği destek nedeniyle özür diledi.

Halaçoğlu, Twitter üzerinden paylaştığı mesajda “Maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum” dedi.

Halaçoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

“Değerli arkadaşlar! Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, samimi olarak milliyetçi diyerek Sinan Oğan beye sizlerden imza istirham etmiştim. Sağolun birçoğunuz destek verdiniz. Ancak maalesef söylediklerinin ve vaatlerinin tam aksi bir karar aldı ve hepimizi hayal kırıklığına uğrattı. Böyle bir sonucu öngöremediğim için siz imza verenlerden özür diliyorum. Halbuki bugüne kadar en azından milliyetçiliğinde samimi olduğu kanaatim vardı. Sizlerden tekrar özür diliyorum. Çok üzgünüm. Ama ümitsiz değilim. Gün doğmadan neler doğar.”