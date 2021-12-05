Yurttaşların yüzde 67'si, ülke gelirinin yüzde 10'luk kesime aktığını düşünüyor

OECD, son hazırladığı gelir eşitsizliği raporunda, Türkiye’nin milli gelirin en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını en çok düşünen ülke olduğunu açıkladı. OECD'nin son gelir eşitsizliği raporuna göre, Türkiye'de vatandaşların eşitsizlik algısı da en yüksek seviyede bulunuyor.

Rapora göre, Türk vatandaşlarının yüzde 67'lik kısmının, "Ülkenin toplam gelirinin büyük bölümünün en zengin yüzde 10'luk kısma aktığını düşündüğü" belirtiliyor. Aynı zamanda Türkiye, bu oranla tüm OECD ülkeleri içinde ilk sırada yer alıyor. OECD ortalaması ise yüzde 52 seviyesinde bulunuyor.

Raporda ülke vatandaşlarının bu derin gelir eşitsizliğini nasıl algıladığı üzerinde duruluyor. OECD raporda Türkiye'nin hem gelir eşitsizliğinin çok yoğun olduğu, hem de vatandaşlarının bu konudaki endişeyi derinden hissettiği ülke olduğunun altını çiziyor.

Öte yandan, OECD'nin 18 Kasım'da yayımladığı raporda tüm dünyada gelir eşitsizliklerinin pandemi sürecinde daha da arttığı belirtilenler arasında yer alıyor.