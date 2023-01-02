Yurttaşların banka borçları 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştı

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, bugün yaptığı yazılı açıklamada, yurttaşların bankalara olan borçları ve icra dosyalarındaki artışa dikkat çekti.

Yüceer, yüksek enflasyon, temel tüketim ürünlerine gelen fahiş zamlar ve diğer nedenlerle insanların satın alma gücünün her geçen gün biraz daha azaldığını söyledi.

'Yurttaşların bankalara olan toplam borcu 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştı'

Satın alma gücü eriyen vatandaşın mecburi olarak bankalara başvurduğuna söyleyen Yüceer, 23 Aralık tarihine kadarki son bir hafta içinde yurttaşların bankalara olan borçlarının 32 milyar lira daha arttığını kaydetti.

Bu artışla yurttaşların bankalara olan toplam borcunun 1 trilyon 533 milyar liraya ulaştığına değinen Yüceer, toplam borcun 1 trilyon 103 milyar lirasının bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç) kredilerinden, 430 milyar lirasının da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklandığını aktardı. Yüceer, son hafta tüketici kredilerinde 16,4 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 16 milyar liralık artış kaydedildiğini paylaştı.

'Takipteki borç miktarı 30,8 milyar lira'

Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen ve henüz varlık yönetim şirketlerin devretmedikleri takipteki borçlarının ise 30,8 milyar lira olduğunu ifade eden Yüceer, bankaların takipteki bu borçları düşük bir bedel karşılığında varlık yönetim şirketlerine devrediyor olmalarının bu rakamı olduğundan daha düşük gösterdiğini belirtti.

Yurttaşların varlık yönetim şirketlerine olan borçlarının son bir yılda 5,3 milyar lira artarak eylül sonunda 36 milyar liraya yükseldiğini belirten Yüceer, TOKİ’ye olan konut kredisi borçlarının 28 milyar liraya çıktığını aktardı.

Bankalara, finansman şirketlerine, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ’ye olan (tahsili gecikmiş borçlar da dahil) toplam borç miktarının 1 trilyon 565 milyar liraya ulaştığını kaydeden Yüceer, vatandaşların bankalara olan borcunda 2022 başından bu yana 507 milyar liralık, toplam borçlarında ise 513 milyar liralık artış yaşandığını vurguladı.

'Bir yılda icra ve iflas dairelerine toplam 8 milyon 599 bin yeni dosya geldi'

İcradaki dosya sayılarına ilişkin verileri de paylaşan Yüceer, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden alınan verilere göre 1 Ocak-30 Aralık 2022 tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 8 milyon 599 bin yeni dosya geldiğini, yeni gelen dosya sayısının 2021’in aynı dönemine göre 588 bin arttığını, bu dönemde 7 milyon 928 bin dosyanın da sonuçlandırıldığını belirtti. 2022’de gelen icra dosyası sayıları ile 2021’de gelen icra dosya sayılarını kıyaslayan Yüceer, yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında arttığını, icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının ise son bir yılda 640 bin adet artarak 30 Aralık 2022 itibariyle 23 milyon 236 bine çıktığını aktardı.

Yüceer, devletin 2 bin liranın altındaki alacaklardan vazgeçmesinin icra dosyası sayısını azaltacağı yönündeki beklentilerin de boşa çıktığını belirterek; kamu kuruluşlarının elektrik, su, haberleşme, doğal gaz gibi faturalardan kaynaklanan ve bakiyesi 2 bin liranın altındaki icrada bulunan alacaklarından vazgeçmelerine ilişkin yasanın icra dosya sayılarına henüz yansımamış olduğuna dikkat çekti. (ANKA)