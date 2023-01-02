SGK ve vergi borcu affı mı geliyor?

Yeni yılla birlikte Haziran’da seçime gidecek Türkiye’de vergi affı olup olmayacağı merak konusu oldu. Hükümetin yeni bir vergi ve SGK borcu yapılandırması için hazırlık içinde olduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma (halk deyimi ile vergi affı) geliyor...” ifadelerini kullandı.

En son kapsamlı "vergi affı" 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı.

Öte yandan halen yürürlükte olan “varlık barışı” düzenlemesi ise devam ediyor. Bu düzenleme yurt içinde veya yurt dışında mevcut kayıt dışı tüm gelirlere çok az bir maliyetle kayda alabilme ihtimali verdi.

Ancak 2022’de 1 trilyon 250 bin TL olarak öngörülen vergi geliri, 2023’te 3,8 trilyona çıkartıldı. Bu yıl böylece vergi gelirleri tam 3 kat arttırılmış oldu. 2023’de vergi kalemlerine ödeyecekleri tutarlar ise şöyle:

Motorlu taşıt araçlarından 204 milyar lira, tütün mamullerinden 126 milyar lira, petrol ve doğalgaz ürünlerinden 85 milyar lira, alkollü içkilerden 55 milyar lira, dayanıklı tüketim mallarından 36 milyar lira, özel iletişim vergisinden 20 milyar lira, şans oyunlarından 13 milyar lira vergi alınacağı hesaplanıyor. Beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) toplamıysa 512 milyar TL.