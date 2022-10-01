Yurttaşlar zorla çıkartılmıştı: Erdoğan'a yakın isme 789 milyon TL'lik Tokatköy ihalesi

İstanbul'da Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde AKP'li Beykoz Belediyesi yurttaşları zorla evinden çıkartıp bölgede yıkım çalışmaları başlatmaya girişmişti. Halk yıkıma tepki gösterirken kentsel dönüşüm gerekçesiyle evlerin elektrikleri kesilmişti. Mahalledeki evlere polis saldırısıyla girilmiş, dolu evlerin kapıları kırılıp yurttaşlar gözaltına alınmıştı. Mahallede belirlenen tüm evler zorla tahliye edilip, evlerin yıkımı gerçekleştirilmişti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP’li Beykoz Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 'Tokatköy Kentsel Dönüşüm’ projesi için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ne yetki verildi. Emlak Konut ise Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, evlerin yıkıldığı alanda yapılacak konutlar için milyonlarca liralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Erdoğan'a yakın isme 789 milyon TL'lik ihale

Emlak Konut’un açıklamasında “Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Beykoz Tokatköy 1’inci Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi için Yüklenici Turgut Müteahhitlik A.Ş. ile 27 Eylül tarihinde sözleşme imzalanmıştır” denildi. Emlak Konut ile Turgut Müteahhitlik A.Ş. ile imzalanan sözleşmenin bedeli ise KDV hariç 789 milyon 743 bin TL olarak açıklandı.

Turgut Müteahhitlik A.Ş.’nin sahibi olan ve aynı zamanda Çaykur Rizespor Kulübü’nün de başkanı olan İbrahim Turgut ile AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın ilişkileri olduğu biliniyor.

Şirketin internet sitesinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şirkete ziyaretlerde bulunduğu görülürken, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Turgut’un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman gibi AKP’li isimlerle çekilmiş çok sayıda fotoğrafı sergileniyor.

Maliyet hesabı tutmadı

Emlak Konut 27 Mayıs tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusu yapmış ve Bakanlık 19 Temmuz tarihinde ise ‘ÇED gerekli değil’ kararı vermişti. Emlak Konut’un proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, Tokatköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nin maliyeti, 376 milyon 429 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Ancak KAP’a yapılan bildirime göre projenin sadece ilk etabı için 879 milyon TL harcandığı ortaya çıkmış oldu. Projenin inşa edileceği bölgeye 776 konut ve 47 iş yerinin yapılması planlanıyor. Söz konusu alanda kısa bir süre önceye kadar yer alan 238 adet yapı ruhsatsız ve imar durumuna aykırı olduğu ileri sürülerek yıkıldı.