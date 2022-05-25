Yurttaşlar yine habersiz AKP'ye üye yapıldı: Aralarında memurlar da var

AKP’nin üye sayısı günden güne düşmeye devam ediyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 7 Nisan itibariyle açıkladığı verilere göre üye sayısında 5 binin üzerinde azalma meydana gelirken AKP üye sayısını arttırmak için her yolu deniyor.

BirGün’den Aycan Karadağ’ın haberine göre, AKP en güçsüz olduğu kentlerin başında gelen İzmir’de üye sayısını arttırmak için yurttaşları haberi olmadan parti üyesi yapıyor. Seçmen kütükleri üzerinden birçok yurttaşın vatandaşlık numaraları alınarak partiye üye yapıldığı ortaya çıktı. Habersiz üye yapılan kişilerin arasında devlet memurları bile bulunuyor.

'Suç duyurusunda bulunacağım'

İzmir’de devlet memuru olarak görev yapan bir yurttaş, "e-Devletim’de ‘Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir-Ödemiş Teşkilatı 2021/2 Dönem aktif üyesiniz’ ibaresini gördüm. Habersiz üye olmuşum" dedi.

Habersiz üye yapılan başka bir yurttaş ise "Sosyal medyada gezinirken bazı arkadaşlarımın habersiz üye yapıldıklarını gördüm. Ben de e-Devleti’me girdim ve AKP’ye üye olduğumu öğrendim. Üyeliğimi hemen iptal ettim. Ama bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu. Habersiz üye yapılan başka diğer bir yurttaş da, tüm ailesinin habersiz üye yapıldığını söyledi.

İzmir’de daha önce de yurttaşların habersiz AKP üyesi yapıldığı öğrenilmişti.