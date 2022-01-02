AKP 1 milyon yeni üye hedefiyle girdiği yılı 146 bin üye kaybederek bitirdi

Son bir yılda siyasi partilerin üye sayısında ittifak bazlı değişim yaşandı.

2021'de Cumhur İttifakı içerisinde yer alan AKP ve MHP'de üye düşüşü olurken, Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİP ise üye sayısını artırdı.

Cumhur İttifakı kayıpları oynuyor

Halk TV’de yer alan habere göre, 2020 yılında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine her yıl 1 milyon kişinin üye olması için çalışılmasını isterken 2023'te üye sayısının 15 milyon olmasını hedeflemişti.

2021 yılına 11 milyon 157 bin 656 üye ile başlayan iktidar partisi AKP, yılı 11 milyon 11 bin 725 üye ile kapattı. Böylece sadece AKP, 145 bin 931 üye kaybetti. İttifakın küçük ortağı MHP'de de kısmi düşüş yaşandı. 2021 Ocak ayında 490 bin 131 üyesi bulunan MHP'nin 16 bin 939 üye kaybederek 473 bin 192 üyeye düştüğü görüldü.

Millet İttifakı'nda üye sayısı artışı

Millet İttifakı içerisinde yer alan İYİP 95 bin, CHP ise 49 bin yeni üye kazandı. En çok üyeye sahip ilk 5 parti AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve DP oldu.

2021'in ocak ayında 330 bin 450 üyesi olan İYİP, 95 bin 169 yeni üye kazanarak 425 bin 619 üyeye çıkarken, Millet İttifakı ortağı CHP'nin de üye sayısı arttı. 1 milyon 250 bin 635 üyesi varken, bu sayı 1 milyon 299 bin 235'e çıktı. CHP üye sayısını 48 bin 600 artırdı.

Öte yandan, Demokrat Parti (DP) 406 bin 280, Saadet Partisi, 269 bin 538, Yeniden Refah Partisi 148 bin 724, Büyük Birlik Partisi (BBP) 59 bin 830, DEVA Partisi 58 bin 418, Halkların Demokratik Partisi (HDP) 41 bin 22 ve Gelecek Partisi’nin üye sayısı ise 34 bin 45 olarak açıklandı.