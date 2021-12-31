AKP kendi yaptırdığı anketin sonucunu açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen katıldığı televizyon programında, döviz kurunun AKP'nin oy oranına etkisi hakkında konuştu.

Dolar kurunun yüksek olduğu ve görece düşüşe geçtiği iki dönemde de AKP'nin oy oranına dair anket yaptırdıklarını belirten Şen, AKP oylarının tekrardan artış göstermeye başladığını iddia etti.

AKP'nin yaptırdığı anket sonuçları hakkında konuşan Şen, "Ölçtük öncesi ve sonrasını. Öncesi şöyle; AKP yüzde 35-36 seviyelerine düştü o süreçte. Şimdi yüzde 40'ın üzerine çıktı. 40 küsur. Bunu vatandaş hem ekonomik olarak hem siyasal olarak satın aldı demektir. Ama seçimde kaçtı, yüzde 42 küsur. Bak oraya çıkarmıyor. Gözlemliyor, bakıyor. Diyor ki; hemen destek yok. Bakıyor, 'bir dakika' diyor. 'Bakacağım' diyor. 'Çalışacak mısın, dediğinin arkasında duracak mısın? Benim cebime ne kadar girecek?' diyor" ifadesini kullandı.

Seçmenin önce kendi cebine bakacağını söyleyen Şen, konuya dair "Yeni Ekonomik Model, bireyin zenginleşmesi yani liberalizmin bireyinden bahsetmiyorum. Kendilik bilinci olan varlıktan bahsediyorum. O varlık gözlüyor. 'Benim cebime ne kadar para girecek' diyor. Seçmen önce cep ekonomisine bakar sonra mutfak ekonomisine bakar sonra da ülke ekonomisine bakar" dedi.