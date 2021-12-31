AKP'de kriz çıkaracak sözler: 'Peker'in söyledikleri ile yargıyı harekete geçiremeyenler...'

Eski Meclis Başkanı olan AKP kurucularından Bülent Arınç, İBB'ye yönelik teftiş kararı sonrası İçişleri Bakanı Soylu'ya tepki gösterdi.

Halktv'den İsmail Saymaz'a konuşan Arınç, "Peker'in söyledikleri ile yargıyı harekete geçiremeyenler Peker hakkında dava açıp o yargılamayla avunduklarını zannetmesinler. Şunu söylemek istiyorum: 'Bu kadar insanın terör örgütüyle iltisakı var.' Bunlar İçişleri Bakanı'nın söyleyeceği şeyler değil. Savcılığa verilir, savcı araştırma yapar. Ki mutlaka yapacaktır. Artık savcılarımız, hakimlerimiz dilekçeyi kimin verdiğine bakarak hareket ediyor. Arkasındaki siyasi iradenin kim olduğunu görmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Yapılmak istenen şeyin hiçbir anlamı olmadığını söyleyen ve İmamoğlu'nu güçlendirdiğini vurgulayan Arınç, "Süleyman Soylu'yu yanlış bulduğumu ifade etmeliyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu gelişmelerden ne çıkabileceğini, çok iyi bir hesap adamı olduğu için bilmesini isterim" dedi.

Arınç, "Bu şekliyle giderse, Ekrem Bey önümüzdeki seçim İstanbul'a belediye başkanı olmak isterse hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, emin olun yüzde 50'nin üstünde gelir. Ötesini düşünmek bile istemem. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda spekülasyona girmek istemem" diye konuştu.

Soylu'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Arınç, şöyle devam etti:

"İki eleştirim var. Bir: Sadece Ekrem Bey'e yönelik şeyler yapması, kullandığı söylemler İmamoğlu'nu tabi bir aday haline getirmeye ve güçlendirmeye yönelik sonuçlar veriyor. Böyle bir niyet varsa, sayın Bahçeli de demek aynı niyette. O da birkaç gün evvel ağır sözler söyledi. Bunların AK Parti açısından faydalı olmadığını düşünüyorum.

İkincisi, sayın Soylu, yanlış bir söz söyledi. "Bize yaptıran Allahtır" gibi... İnancımıza muhalif bir sözdür. Peygamberimizden sonraki fitne ve fesadın, halifelerin katline kadar giden yanlış bir düşüncenin ürünüdür bu sözler. Bilerek sarf ettiğini düşünmüyorum. Milletimize "Böyle bir söz sarf ettiğim için çok mahcubum" demesi lazım. İkincisi Allah'a karşı günaha girdi. Tövbe yapması lazım."

Mansur Yavaş'a yönelik de konuşan Arınç, "Özhaseki'nin söylediği bir cümle vardı. 'Mansur (Yavaş) kazanırsa 20 bin PKK'lıyı belediyede işe alacak.' E ne oldu? İki sene geçti üzerinden. Mansur, cumhurbaşkanlığına gidiyor. Hiç kimse ona 'Şu kadar adam alacaktın, bunlar nerede?' diye sormuyor" ifadesini kullandı.