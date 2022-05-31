Yurttaşlar İzmir'de sokakta: 'Boyun Eğme memlekete sahip çık'

İzmir'de Haziran Direnişi'nin yıl dönümünde yurttaşlar Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına yapılan açıklamada "Gezi’den sonraki dokuz yılda ülkede OHAL kalıcı hale getirildi. Tek bir kişinin ağzından çıkan her sözün ferman kabul edilir hale geldiği, en temel özgürlüklerin dahi askıya alındığı bir düzene geçildi. Bu düzenin muktedirleri, Gezi’yi hafızlardan silip atmak için olmadık yalanlara, iftiralara sığındılar" denildi.

"Eşitliğin, özgürlüğün, barışın, laikliğin, dayanışmanın, insanca yaşamın hakim olduğu bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denilen açıklamada, "Ne yaparlarsa yapsınlar milyonların eseri Gezi'yi hafızlarımızdan silmeye, Gezi’nin değerlerini, ruhunu yok etmeye güçleri yetmedi. Milyonların demokrasiye, adalete, özgürlüğe, insanca yaşamaya olan özlemi sürdükçe de yetmeyecek, Gezi hep yaşayacak" ifadeleri kullanıldı.

Eylemde Boyun Eğme memlekete sahip çık, Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez, Her yer Taksim her yer direniş, Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz sloganları atıldı.