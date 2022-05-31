Taksim'de Gezi eylemi: Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez

Gezi Direnişi'nin 9 yılında Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla yapılacak eylem öncesi polis Taksim'i ablukaya aldı.

Haber Merkezi

Gezi Direnişi'nin 9 yılında Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla yapılacak eylem öncesi Taksim TMMOB'un olduğu İpek Sokak gözaltı araçlarıyla dolduruldu.

Dokuz8haber'in aktardığına göre polis sokağı ablukaya aldı. TMMOB binasında Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin anneleri ve Cumartesi Anneleri bulunuyor.

Yakınlarını kaybeden aileler TMMOB Makina Mühendisleri Odası önüne geldi. Toplanma devam ediyor.

 

Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan TİP üyelerine polis saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber

Boyun eğmeyenlerin büyük direnişi: Gün gün Gezi'de yaşananlar...