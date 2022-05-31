Taksim'de Gezi eylemi: Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez

Gezi Direnişi'nin 9 yılında Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla yapılacak eylem öncesi Taksim TMMOB'un olduğu İpek Sokak gözaltı araçlarıyla dolduruldu.
Dokuz8haber'in aktardığına göre polis sokağı ablukaya aldı. TMMOB binasında Gezi direnişinde hayatını kaybedenlerin anneleri ve Cumartesi Anneleri bulunuyor.
Yakınlarını kaybeden aileler TMMOB Makina Mühendisleri Odası önüne geldi. Toplanma devam ediyor.
Taksim'de Gezi eylemi: Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemezhttps://t.co/2jUE7QV99e pic.twitter.com/54231SWG2T— soL Haber (@solhaberportali) May 31, 2022
Haziran Direnişi bu memlekette umudun asla tükenmeyeceğinin işaretidir.— TKP (@tkpninsesi) May 31, 2022
📢Bu halk sana boyun eğmez!#Gezi9Yaşında#BoyunEğme pic.twitter.com/3t96ifxHLU
Taksim'de Gezi eylemi: Bu daha başlangıç mücadeleye devamhttps://t.co/D68avfTDJV pic.twitter.com/eW4936mC4V— soL Haber (@solhaberportali) May 31, 2022
Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan TİP üyelerine polis saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.