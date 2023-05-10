Yurttaşlar isyan etti: Kimse sesimizi duymuyor, çocuklarımız sıtma oluyor

CHP İstanbul Milletvekili ve Şanlıurfa Milletvekili Adayı Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Büyük Sergen Mahallesi’ni ziyaret ederek yurttaşların derdini dinledi. Tanal’ın dinlediği yurttaşlardan biri yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"Çocuklarımız okula gitmiyor. Burada bazı çocuklar okula gidiyor, bazıları gitmiyor. İmkanlarımız yok. Çocuklarımızın hepsi hasta. Sıtma oluyorlar. Kimse buraya gelmedi. Ne kaymakam geldi ne belediye geldi. Kimsenin yüzünü görmedik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Sivrisinek sorunu var. Burada akşam oturamıyoruz.

Görsün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Beyazgül halimizi. Biz bu suyu içiyoruz. Beyazgül görsün. Bunu hayvan içmez. Amerika bizim bu suyumuzu mu kıskanacak? Biz, pisliğin içinde yaşıyoruz. Biz bu suyu içiyoruz. Kimse bizim sesimizi duymuyor. Köy 60-70 haneydi. 10 hane kaldı. Neden? Millet kaçtı.

Dilekçe verdik. Belediyeye haber verdik. DSİ’ye müracaat ettik. ‘Evet’ diyorlar ama ortada bir şey yok. Bir taziye evimizin olması lazım. Tuvaleti yok. Kazdığımız zaman su çıkıyor.”

'Bir nesli eğitimsiz bıraktılar'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise şöyle konuştu:

“Burası Büyük Sergen İlkokulu. Su drenaj kanalları yapılmadığı için okul su içerisinde kaldı ve buradaki çocuklar taşımalı eğitime götürüldü. Kepazelik. Okulların geldiği hal bu. Bir nesli eğitimsiz bıraktılar. 250 nüfusu var. Okulun geldiği hal bu. Camiye gideceğiz, orası da su altında. Aynı zamanda taziye evi de su altında. Yazık, günah. Artık sözün bittiği noktadayız. Çocukların barındığı alan çocuk hakları sözleşmesine, insan hakları sözleşmesine aykırılık teşkil ediyor.” (ANKA)