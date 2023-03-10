Yurttaşlar isyan etti: Deprem bölgesinde 95 bin liraya satılık konteyner

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Uğur Mumcu Caddesi üzerinde yol kenarındaki bahçelere dizilen çadırların karşında, satılık konteyner ilanları dikkat çekiyor.

Çadırların karşısında yer alan 1+0 ve 1+1 olmak üzere 2 seçenekteki konteynerler, satın almak isteyen müşteriler tarafından inceleniyor.

T24'ten Sibel Yükler'e konuşan yetkili, günde 10 ila 20 adet satış yaptıklarını söylüyor. Montaj ve kurulum dahil 1+0 konteyner 85 bin liraya, içinde tuvalet de olan 1+1 konteyner ise 95 bine satılırken, ödemeler peşin alınıyor.

Müşterilere seçenek de sunan satıcı firma, isteyene ahşap görünümlü isteyene mermer görünümlü konteyner ürettiklerini anlatıyor.

Deprem günü Samandağ'ın Sutaşı köyünden bu alana gelerek 15 gün boyunca arabada kalan üç küçük çocuklu 9 kişilik aile, bir yardımseverin getirdiği çadır sayesinde 15 günün sonunda yol kenarındaki bahçeye yerleşti.

Bir ara yolun diğer tarafındaki konteynerlerin fiyatını da soran ailenin, ücrete şaşırınca "100 bin liranın bir kıymeti yok ki" yanıtını aldığı aktarıldı.

22 yaşında üç çocuk annesi kadının "Verecekleri 10 bini bırakın, 100 liramız bile yok." diye isyan ettiği görüldü.

Kentten ayrılıp ayrılmak istemediği sorulan aile, çocuklar için gitmek istediğini ancak buna imkân olmadığını söylüyor. Tam karşılarındakileri elde edebilecek olanakları olmasa da devletin ya da gönüllülerin 9 kişilik ailelerine sunacağı bir konteyner istiyorlar.