Yurttaşlar Haziran Direnişi'nin yıldönümünde birçok ilde bir araya geldi

Haziran Direnişi'nin 9. yıldönümü nedeniyle yurttaşlar birçok yerde bir araya gelirken; Adana, Antalya ve Mersin'de de Haziran Direnişi'ne dair basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yurttaşlar Adana'da buluştu

Adana'da Haziran Direnişi'nin 9. yıl dönümünde siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin çağrısıyla Atatürk Parkı'nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Haziran Direnişi'nde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşuyla başlayan eylemde basın açıklaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen açıklamada, Gezi Direnişi'nin milyonların umudu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamanın ardından etkinlik okunan şiirler ve çekilen halaylarla devam etti. "Güneşin Sofrası"nda yemeklerin yenmesi ve türkülerin söylenmesiyle birlikte etkinlik sona erdi.

Antalya'nın Attalos Meydanı'nda bir araya gelindi

Yurttaşlar, Haziran Direnişi'nin yıl dönümünde Antalya'nın Attalos Meydanı’nda bir araya geldi.

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri Haziran Direnişi'nin 9. yılı nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mersin: 'Gezi umuttur, gezi yargılanamaz'

Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yarenlik alanında Gezi Direnişi'nin 9. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına, Tarsus Emek ve Demokrasi Platformu ile Türkiye Komünist Partisi katıldı. Açıklama Gezi Direnişi'nde hayatlarını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başladı. Gezi yargılanmalarında alınan kararların hükümsüz olduğu, yargılanması gerekenlerin geziye katılan milyonların değil, baskıcı politikalar yürüten iktidarın olması gerektiği vurgulandı. Basın açıklaması "Gezi umuttur, gezi yargılanamaz" sözleriyle son buldu.