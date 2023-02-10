Yurttaşlar gelmeyen yardıma isyan etti, yardım masasını gösterdi: Alın bakın, bunlar mı vatan haini?

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin ardından binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi, binlercesi hâlâ enkaz altında.

Depremzedelerinse henüz konaklama, barınma, gıda, sağlık gibi problemleri çözülebilmiş değil. Öte yandan Türkiye Komünist Partisi (TKP) Türkiye’nin dört bir yanında semt evleri ve işçi evlerinden yurttaşlarla topladıkları yardımlarla, kurdukları kriz masalarıyla dayanışmayı büyütüyor.

En çok yıkımın yaşandığı yerlerden Hatay'a giden Nevşin Mengü de 8 Şubat günü çektiği bir videoyu yayınladı. Videoda yurttaşlar yeterli yardım ve arama kurtarma gelmemesine isyan ederken, Armutlu'daki TKP'nin kriz masasını göstererek, "Barınacak yerimiz yok, yetkililer yok. AFAD nerde, valiler nerede? TKP'yi Türkiye'ye sorsanız kitapsız, vatan hainidir. Alın bakın, bunlar mı vatan haini? O vatan hainlerini göüyoruz" diye seslendi.