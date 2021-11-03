Yurttaşlar, çocuk tacizine engel olmaya çalışırken öldürülen genç için toplandı

Haydarcan Kılıçdoğan isimli yurttaş, Ankara Batıkent'te 31 Ekim Pazar tacizci bir grubu engellemeye çalışırken öldürülmüştü.

Bu akşam Batıkent'te yapılan yürüyüşte "Batıkent uyuma, Haydarcan'a sahip çık" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz" sloganları atıldı.

Buluşma saat 19.00'da Batıkent Murat Karayalçın kent meydanında gerçekleşti.

250'ye yakın kişinin katıldığı anmada Mahalle Muhtarı ve Haydarcan'ın kuzeni bir konuşma yaptı. Cinayetin işlendiği yerde saygı duruşunda duran mahalleli olay yerine karanfil bıraktı.