Yurttaşlar Aydos Ormanı için yürüdü: 'Millet bahçesi değil muhafaza ormanı istiyoruz!'

İstanbul'da Aydos Ormanı'na AKP'li Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılmak istenen "Millet Bahçesi" projesine tepkiler devam ederken yurttaşlar düzenledikleri yürüyüş yaparak Aydos'a sahip çıkacaklarını ilan etti.

Siyasi partilerin ve çevre örgütlerinin yer aldığı eylemde, Aydos Ormanı'nın "Muhafaza Ormanı" ilan edilmesi talep edildi.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

"Aydos Ormanı neden 'Millet 'Bahçesi olamaz!'

Her şeyden önce orman bir doğal yaşam alanıdır. Bu doğal döngüye aykırı her faaliyet, içinde yaşayan canlılara zarar verir. Gürültü, aydınlatma, yerini değiştirme, kesme, ağaçların dibini kazma, cendereye alma geri dönüşsüz tahribat nedenidir flora ve fauna için.

Oysa bu orman günlerdir hallaç pamuğu gibi altüst ediliyor. İş makinelerinin gürültüsünden geçilmiyor. Dere yatağını doldurdular. Temizlik adı altında ağaçların arasındaki bodur bitkileri katlediyorlar. Çamlar macera parkı diyerek işkence ile sıkıştırılıyor. Bu ağaçlar enine büyüdüğü zaman, kabuğunu kesip içine işleyecek taktıkları aparatlar. Gövdelerinde açılan yaralar enfeksiyon etkenleri için giriş kapısı olacak. Hepsi kurumaya başlayacaklar.

Hayvanlar can havliyle ormandan dışarı attılar kendilerini. Bahçelerimizde yılanlar, daha önce görmediğimiz büyüklükte kelebekler görmeye başladık.

İkinci olarak, etrafta yaşayan insanların arzusu hilafına tamamen hukuksuz bir süreç yürütülmektedir.

Aydos Ormanı 1. derece sit alanıdır. Tek bir çivi çakılamayacağına dair bilirkişi raporu mevcut olup buna istinaden hem idare mahkemesinde hem Danıştay'da kazanılmış davalar mevcuttur.

Bu davalarla 'Millet Bahçesi'nin hiç ilgisi yokmuş gibi büyük bir pişkinlikle ve el çabukluğu ile OGM tarafından mesire alanı olarak Sancaktepe Belediyesi'ne kiralanmış alana 'Millet Bahçesi' kondurulmaya çalışılmaktadır.

Hepinizi bu haksız ve hukuksuz sürece dur demeye, bu katakullinin parçası olmamaya çağırıyoruz.

İklim krizi, selller, orman yangınları kapıdayken daha fazla orman kaybetmeye tahammülümüz yok!

'Millet Bahçesi' değil 'Muhafaza Ormanı' istiyoruz!''