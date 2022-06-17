'Talana ve yağmaya geçit vermeyeceğiz, Aydos Ormanı halkındır'

İstanbul'da Aydos Ormanı'na AKP'li Sancaktepe Belediyesi tarafından yapılmak istenen "Millet Bahçesi" projesine tepkiler devam ederken, Türkiye Komünist Partisi Kartal İlçe Örgütü, proje kapsamında yapılan çalışmalara ve yurttaşların mücadelesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm zorbalığı ve Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'ndeki son deprem toplanma alanı olan parkın imara açılması gibi başlıklara değinilen açıklamada, ''Kentsel dönüşüm adı altındaki zorbalığa karşı direnişini sürdüren Okmeydanı-Fetihtepe halkının, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde son deprem toplanma alanı olan parkın imara açılmasına karşı çıkan yurttaşların ve günlerdir Aydos Ormanı’ndaki çalışmaları durdurmak için mücadele edenlerin buluştuğu ortak nokta budur; sermayenin karşısında yer almak'' denildi.

'Aydos Ormanı halkındır!'

''Ülkemizin dağlarını, ovalarını, derelerini talan ve yağmaya açan işbirlikçi bir iktidara karşı verilecek mücadele; bu talan ile cebinin dolduracak patronlardan ayrı tutularak verilemez'' ifadelerine yer verilen açıklamada, AKP'nin 20 yıllık talan ve yağma politikalarına da sert tepki gösterildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Millet Bahçesi Projesi, Yağma ve Talandır!

Aydos Ormanı halkındır!

Ülkemiz, tarihinin en ağır yoksulluk, açlık ve pahalılık sorunuyla karşı karşıya kalmışken; AKP, çarpık kentleşme ve yapılaşma politikalarına neden olan rant, kentsel yağma ve talanı hedefleyen politikalarına büyük bir hızla devam etmektedir.

Bu politikaların rahatlıkla uygulanabilmesi için, kamu ve toplum yararını savunması gereken kurum ve kuruluşlar siyasi baskı altına alınmakta, bilim ve hukuk AKP’nin emrine sokulmakta, siyasal iktidarın baskısı normalleştirilmektedir! AKP’ye göre başka yolu yoktur!

AKP’li Sancaktepe Belediyesi de, verilen ”görev” doğrultusunda, Aydos Ormanı’nda yapılmak istenen Millet Bahçesi projesini TOKİ’ye ihale ediyor; bunun için ormandaki doğal yaşam alanı yok edilmek isteniyor.

Çevre sağlığı ve güvenliğini her açıdan etkileyecek olan bu proje kapsamında mescit, otopark, kreş, büfe, lokanta gibi birçok yapının inşa edilmesi planlanıyor; iş makineleri çalışıyor, duyarlı yurttaşlar çalışmalara engel olmak için direniyor.

Yaşam alanlarımızın rant uğruna peşkeş çekildiği, talan ve yağmanın bir devlet politikası haline geldiği Türkiye’de; 16 milyonluk kentimizin son yeşil alanları da bir avuç patronun insafına terk ediliyor.

Uzun yıllardır çeşitli ihalelerle halka kapatma çabalarına ek olarak, artık Aydos Ormanı, parça parça, farklı gerekçeler öne sürülerek betona boğuluyor.

Kentsel dönüşüm adı altındaki zorbalığa karşı direnişini sürdüren Okmeydanı-Fetihtepe halkının, Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’nde son deprem toplanma alanı olan parkın imara açılmasına karşı çıkan yurttaşların ve günlerdir Aydos Ormanı’ndaki çalışmaları durdurmak için mücadele edenlerin buluştuğu ortak nokta budur; sermayenin karşısında yer almak.

Ülkemizin dağlarını, ovalarını, derelerini talan ve yağmaya açan işbirlikçi bir iktidara karşı verilecek mücadele; bu talan ile cebinin dolduracak patronlardan ayrı tutularak verilemez.

Yoksulluk, sadece ekonomik değil; aynı zamanda, toplumsal, sosyal, kültürel ve çevresel bir durumdur.

AKP ve patron sınıfı, ülkeyi ve emekçi halkı yoksullaştırırken, çok büyük ve arsızca bir zenginliğe sahip oldular.

Doğa ile barışık, kamucu planlamaların değil; patronlardan yana politikaları üreten bu düzeni reddediyoruz. Kapitalizmin insanlığa, emekçi halklara vereceği bir gelecek yoktur.

Aydos Ormanı’nın ‘orman’ olarak kalması, doğal yapısının korunması, halkın kullanımına ‘ücretsiz’ açılması için mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Aydos, Millet Bahçesi olmayacak!

Talana ve yağmaya geçit vermeyeceğiz!

TKP Kartal İlçe Örgütü''