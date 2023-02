Yurttaşlar Antakya'dan isyan etti: 'İnsanlar enkaz altından bağırıyor, devletin kurumları ortada yok'

Kahramanmaraş 6 Şubat 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki ayrı depremle sarsıldı. Depremden 10 kent etkilenirken, binlerce yurttaşımız yaşamını yitirdi. Yıkılan bina sayısı dahi henüz belirlenebilmiş değil.

Yardım ve arama kurtarma ekiplerinin çok geç ulaştığı yerlerin başında Antakya geliyor. Bölgedeki yurttaşlardan yapabilenler kendi imkanlarıyla yakınlarını enkazdan çıkarttı, diğer kısmı ise açlık ve soğukla boğuşurken enkaz altındaki yakınlarının seslerini dinlemek zorunda kaldı.

'AFAD'ın kendi yeri bile yıkılmış, devletin kurumları ortada yok'

Antakya'dan bir yurttaş yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Barınma, ısınma, su en büyük sorunumuz. Herkes başının çaresine bakıyor. Ablamla, yeğenimi, eşimi, çocuklarımı ellerimizle çıkarttık. Ben İstanbul'dan geldim. AFAD falan çok geç ulaştı. Kimse rahat değil, herkes sokaklarda. Arabası olanlar şehir dışına kaçtı. Hiçbir yardım yok. Belediye EXPO'ya gitmiş, kaç km nasıl gideceğiz? İnsanlar nasıl gidecek. 4 tane bakan gelmiş, piyasada yok. AFAD'ın kendi yeri bile yıkılmış, devletin kurumları ortada yok. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız."

'İnsanlar enkaz altından bağırıyor, bir an evvel elinizi buraya uzatın'

Başka bir yurttaş da "Hatay'dan devletimizin en son haberi oldu. Önce diğer illere yardım sevk edildi. Depremin kaçıncı günü insanlar hâlâ çıkarılamadı, enkaz altında. Bir an evvel bu enkazları kaldırıp insanları kurtarsınlar. Türkiye'nin her yerinden gelmelerini istiyoruz. İnsanlar enkaz altından 'yandım anam' diye bağırıyorlar. Yardımlar daha yeni geliyor. Daha önce gelmeliydi. Reyhanlı'ya kadar her yer yıkılmış durumda. Yöneticilere sesleniyoruz: Bir an evvel elinizi buraya uzatın" diye konuştu.