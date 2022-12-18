Yurttaş enflasyonun altında ezildi, onlar reçete veriyor: Erdoğan'ın 'şifa reçetesi'nin son durumu

AKP yönetiminin uzmanlarca altı doldurulamayan kararları nedeniyle artan enflasyon, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'şifa reçetesini' de etkiledi.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz mart ayında Tokat'taki ziyaretinde bir 'şifa reçetesi' paylaşmıştı. Yurttaş ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken Erdoğan ise manda yoğurdu, birkaç kaşık yulaf, kestane balı, 4-5 tane de Medine hurmasını karıştırıp yatmadan önce bir ara öğün olarak tükettiğini anlatmıştı.

Erdoğan'a bütçe görüşmelerinde bahsi geçen menü hatırlatıldı. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, şunları söyledi:

"Manda yoğurdunun kilosu 50 ile 80 lira arasında, kestane balının kilosu tam 800 lira olmuş, Medine hurmasının kilosu 200-250 lira, yulaf ezmesi de 120 lira civarında…. Yani bu şifa reçetesinin 4 kişilik bir aileye en iyimser bütçesi 2 bin 220 lira. Yani bir asgari ücretli bunu almak isterse ara öğünde, ana öğünlerde aç kalır sayın milletvekilleri."

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