Mehmet Şimşek Erdoğan'la görüntülendi: 'Ekonominin başına geçecek' iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen günlerde, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış yapıldı. Törene katılanlar arasında yer alan bir isim ise dikkat çekiciydi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in törende Erdoğan ile görüntülenmesi, "Mehmet Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Şimşek’in AKP'nin etkinliklerinde görüntü vermemesi, partiden ayrıldığı iddialarını gündeme getirmişti.