AKP'de gidenler ve kalanlar nikahta buluştu: 'Mehmet Şimşek, Deva yolunda' iddiası

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’in oğlu Bedirhan Ekmen'in nikâhında Deva Partililer ve AKP'liler bir araya geldi.

T24'ün aktardığı habere göre, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile AKP'li eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Mehmet Şimşek nikaha katıldı. Ayrıca Mehmet Şimşek, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte nikah şahitliği yaptı.

Şimşek ile Babacan'ın birlikte nikâh şahitliği yapmalarının "Şimşek Deva Partisi yolunda" iddiaların ardından gelmesi dikkati çekti.