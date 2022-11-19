AKP'nin seçim yatırımları son sürat: Satış sürüyor

Bugün (19.11.2022) günlü Resmi Gazetede;

- Belediyelerin 820 milyon liralık taşınmaz satış ihale ilanı,

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün Samsun-Tekkeköy ilçesindeki 115,666 M² büyüklüğündeki alanın tersane yapılması ve 49 yıl kullanılmak üzere tahsis edilmesi,

- TMSF’nin Kayyım sıfatıyla yönettiği, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin 111 milyon 450 bin lira tahmini bedel üzerinden satışa çıkarıldığına ilişkin duyuruları yayımlandı.

Belediyelerin satışa çıkardıkları taşınmazların ayrıntısı aşağıdaki çizelgede görülecektir. 820 milyon lira gelir beklenen belediye taşınmazlarının 607 milyon liralık kesinimin Bursa Nilüfer İlçesinde olması dikkat çekiyor.

Tersane yapmak isteyenlere Ulaştırma Bakanlığından 49 yıl süresince taşınmaz tahsisi

Tersane Yapmak ve işletmek üzere 49 yıl süresince tahsis edilecek Samsun Tekkeköy’de 115 bin 666 m² büyüklüğünde taşınmazın tahsis bedeli belirsizdir. Resmi Gazetede yayımlanan duyuruda aynen; “Katılım payı bedeli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hazine Taşınmazlarının Tersane Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 11. Maddesi kapsamında belirlenecektir” denilmektedir.

TMSF’nin Kayyım Sıfatıyla satışı

TMSF, kayyım olarak yönettiği Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Anonim Şirketini Temmuz 2022’de satışa çıkarmış ancak sonraki bir tarihe ertelemişti. Bugün yayımlanan ihale ilanıyla 111 milyon 450 bin lira tahmini bedel üzerinden satılmasının öngörüldüğü anlaşılıyor.