Yurtta kalan öğrenci anlattı: 'Yemekler çöpe gidiyor, temizlik yapılmıyor'

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nda oda ücretlerine yüzde 300’e varan zam yapılmış, Mimar Sinan Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) bir eylem düzenlemişti.

4 kişilik odanın 2 bin 200 TL, tek öğünlük yemeğin 7 TL olduğu yurtta kalan bir öğrenci soL'a konuştu.

Şöyle bir soru ile başlayalım istersen, bu röportajı neden anonim veriyorsun?

Bu yurtta kalmaya ihtiyacım var. Bu röportajı anonim olarak vermezsem yurtta kalmama engel olabilirler. Yurttan atılmaktan korkuyorum, zaten bütün arkadaşlarım korkuyor bu yüzden hiç kimse olanlar karşısında ses çıkarmıyor. Hepsinin söylediği şey burada kalmazsak kalacak yerimiz yok. O yüzden ses çıkarmıyorlar.

O zaman yurtta öğrencilere yönelik ciddi bir baskı ortamı oluşturuyorlar

Evet ve hoşlanmadığımız, bizi zor duruma düşüren birçok şeyle ilgili hiçbirimiz ses çıkaramıyoruz. En ufak şeyde tutanak tutuluyor.

Bu baskı ortamı belli ki biraz da kasıtlı oluşturuluyor. Bu durum ses çıkaramamanız dışında hayatınızı başka şekillerde etkiliyor mu?

Zaten sesimizi çıkarmak istediğimiz konular hayatımızı etkileyen konular. Sorunlarımızı dile getiremeyince bu sorunlar da çözülememiş oluyor.

'Kimse yemiyor, hepsi çöpe gidiyor'

Peki bu bahsettiğin sorunlar nelerdir, biraz açabilir misin?

En önemli ve asla dinlenmediğimiz konu yurt yemekleri. Bu konuda dilekçe de versek gidip konuşsak da dinlenmedik. Yurtta yalnızca akşam yemek çıkıyor. Orada ana yemek okulda çıkanlardan farklı ve kimse yiyemiyor. Bu konuda gerçekten kimse yemiyor gibi bir genelleme yapabileceğim kadar fazla bir kalabalık yiyemiyor. Hepsi çöpe gidiyor. Orada çalışanlar bile bize 'Bu yemeği nasıl yiyorsunuz?' diyorlar. Bize gidin dilekçe verin bu yemek değişsin diyorlar ama arkadaşlarım da ses çıkarmaktan korktuğu için kimse birşey yapamıyor. Eskiden bir mutfak varmış öğrencilerin kullandığı ama bu sene yoktu. Çok kirlendiği bahanesiyle kaldırmışlar. Yurtta kalan çoğu kişi dönem boyunca proje ödevlerini yetiştirmek için sık sık sabahlıyor. Yemek pişirecek alanımız yok. Zaten akşam yemeklerini düzgün yiyemiyorsun. Belli bir saatten sonra dışarıdan yemek söylenmesine de, dışarı çıkıp yemek almamıza da izin verilmiyor. Ocak, fırın olmadığı için gece aç kalıyoruz. Sadece pişirilmesi gerekmeyen yemeklerle ne kadar yaşanabilir ki?

'Temizlik çok az yapılıyor'

Hijyen konusunda da sıkıntılar var. Odalara temizlik çok az yapılıyor. Hatta odalara temizliğin kalkabileceğini duydum. Kendimiz temizlemek istersek bunun için araç gerecimiz yok. Odalara ayakkabı ile girildiği için bu çok büyük bir sorun. Ayrıca bozulan şeyler çok geç tamir ediliyor. Bu sene çamaşır makinesi konusunda çok sıkıntı yaşadık.

Tuvaletler tıkanıyor diye tuvalet kağıdını kaldırdılar. Biz mecburen kendimiz tuvalet kağıdı almaya başladığımızda ise bizi engellemediler, bu da esas meselenin tıkanma olmadığını gösterdi Tabi bu şekilde maliyetten kısmış oldular, onu da cebimizden ödemeye başladık. Tıkanma işin bahanesi oldu.

Banyo lavaboları aynı zamanda bizim bulaşık makinemiz, bulaşık yıkayacak farklı bir yer olmadığı için banyoda yıkamak zorunda kalıyoruz. Çözüm üretmeleri lazım.

Bu yemek mevzusunda sabaha kadar konuşabilirim. Sanırım bu sene "catering" firmalarını değiştireceklermiş. O yüzden yemeğin fiyatının arttığını söylüyorlar. Ama bunun daha kahvaltısı var, gece yiyebilirsek yediğimiz yemeğin parası var. Bunları biraz düşünmeleri lazım.

Yurtta kahvaltı verilmeye başlamıştı diye duymuştum, tekrar mı kalktı?

Yok bu sene kahvaltı hiç verilmedi. Sadece ramazanda isteyenlere kumanya getirmişlerdi ama o da yeterli değildi. Oruç tutan birini bir domates peynirle besleyemezsin.

'Yurtta kalmaya hak kazananlar bile ödeyemiyor'

Özellikle son iki senedir bu hayat pahalılığı dayanılmaz bir hale geldi. Sizin yurdunuza da yakın zamanda çok ağır bir zam yapıldı. Bu seni ve yurtta kalan diğer öğrencileri nasıl etkiledi? İnsanlar bu ücreti karşılayabilecekler mi?

Yurtta çalışanlar bazen bahsediyorlar, birçok kişi yurtta kalmaya hak kazanmasına rağmen karşılayamayacaklarını söyleyip okullarını donduruyormuş. Bu bir de geçen senenin ücretleri ile oluyordu. O zaman yedekten birileri alınıyor yurda. Bu yurt zaten maddi gelir baz alınarak seçim yapılan bir yurt. Ben de bu sene çok az ders alabileceğim çünkü çalışmam gerekecek. Okulum uzayacak dolayısıyla. 4 seneden sonra yurda kabul etmiyorlar zaten. Okulunu dondurmayı düşünen de çok kişi var. Ne yapacağını bilmeyen birçok arkadaşım var. Ciddi bir depresyon ve kaygı hali yaşıyorlar. Birbirimize bakıp en azından bu duyguyu tek başımıza yaşamıyoruz diye düşünüyoruz.

Yemek konusunda çok ses çıkarmadık belki ama gidip konuşmayı çok denedik. Bir şeylerin düzelmesi için kavga kıyamet de koparmadık, bunun bedelini de biz ödedik aslında. Aç kalarak, yemeklerin çok kötü olmasıyla. Hayat geçen sene de pahalıydı ama bu sene daha kötü. Geçen sene yurttaki yemeği yiyemediğim için dışardan aldığım yemeklerin ücretlerini bu sene verebileceğimizi hiç sanmıyorum. En önemli nokta burası. O yurt ücreti ödenince bütün ihtiyaçlarımızı karşılamış olmuyoruz. Yemek parası da var, kişisel bakım için harcadığımız para da var. Birçoğumuz güzel sanatlar ya da mimarlık fakültelerinde okuyor, okul araç gereçlerimize de para harcamamız gerekiyor. Bunlar da ciddi paralar. Annemin bana vereceği para üstüne bir de benim çalışarak kazanacağım para ile yurdu ödeyeceğim. Ben ne yemek yiyeceğim, ne kahvaltı edeceğim?

Şu an en olası senaryo öğün atlamak ya da porsiyon düşürmek herhalde

Evet. Bu zaten yaşanıyor, noodlelar, abur cubur. Sıcak yemek istiyorsun. Abur cuburla doymuyorsun bir yerden sonra. Bir dönem kan değerlerimiz düşmüştü düzgün yemek yiyemediğimiz için. İlaç falan kullanmam gerekmişti. Yurda gelene kadar böyle bir durumum yoktu.

Peki, bu sorunlar nasıl çözülür? Yurtta kalanlar ne yapabilir bu sorunları çözmek için?

Birlik olmamız lazım. Tek bir kişi tepki gösterse herkes onun üstüne gidebilir. Ama hepimiz birlikte dersek bunu hepimizin üzerine gelemezler. Mesela yurttan atılmaktan korkuyoruz ama hep birlikte olursak hepimizi yurttan atamazlar. Bir de çok temel şeyleri istediğimiz için yurttan atılmaktan korkuyoruz, düzgün yemek istediğimiz için yurttan atılmaktan korkuyoruz. Veya tuvalet kağıdı istediğimiz için, mutfak istediğimiz için yurttan atılmaktan korkuyoruz. Yurttan atılabileceğimiz için temel ihtiyaçların karşılanmasını istemekten korkuyoruz.

'Yurt çalışanları da destekledi'

Mimar Sinan Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi bir eylem düzenledi yurdun zamlarına dair, yurdun içinde nasıl karşılandı bu eylem?

Özellikle yurtta çalışanlar çok takdir ettiler ve desteklediler. Çalışanlar bizden yanalar zaten. Onlar da zaman zaman bu çocuklara düzgün yemek verin diye laf yapıyorlar.

Son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?

Yurt giderlerinin okulun kendi gelirinden karşılandığını söylemişler. Okul ne kazanıyorsa okul onu yurda veriyormuş ve bu konuda tek gelir kaynağının yemekhane olduğunu söylüyorlar. Bu okulun sorumluluğunda olan bir şey. Para lazımsa bunun yollarını üretsinler. Kestirip atıyorlar konuyu. Benim annem asgari ücret ile çalışırken ben bu ücreti nasıl ödeyebilirim? Annem kendi yemek yemeyip nefes almadan yurdumu mu ödesin?