İzmir'de bir öğrenci yurdu: Su kesik, internet yok, yemekler çiğ

İzmir Bornova’da bulunan Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda bitmeyen sorunlar öğrencilerin canına tak etti. Öğrencilerin temel ihtiyaçlarını zorlanmadan karşılaması için yeterli fiziki imkanların çok gerisinde hizmet veren yurtta yönetim sorunların çözümü için adım atmazken, şikayetleri de ciddiye almamakla suçlanıyor.

Öğrencilerin verdiği bilgilere göre yurtta yemekler pişmiyor. Öğrenciler yetersiz makine sayısı sebebiyle haftalarca çamaşırlarını yıkayamıyorlar. Devamlı su kesintisi olan yurtta haftanın dört günü su bulabilmek bir mucize sayılıyor. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 hafta sağlanamayan sıcak su nedeniyle öğrenciler duş bile alamadığını anlatıyor.

Yetkililer dönem başından beri internetsiz yurda internetin 4 ay sonra bağlanacağını ifade ediyorlar. Bu durumda öğrenciler kendi çabalarıyla ek paket ya da “superbox” satın alıyorlar.

'Porsiyon fiyatı zamlandı, yemeklerde değişiklik olmadı'

Zübeyde Hanım Yurdu’nda kalan ve soL'a konuşan bazı öğrenciler öğrencilerin yurt hakkındaki olumsuz görüşlerini açıklamasının bile suç olarak sayılabileceği yurt yönetmeliği gereği isimleri söyleyemiyor. Öğrencilerin anlattıkları şöyle:

Kaldığınız yurt devamlı öğrenci şikayetleri ile anılıyor. Sizi rahatsız eden konular var mı?

C.Ö.: Ben Bilgisayar Mühendisliği okuyorum ve bölümüm için internet gereksinimim var. Yurtta internet olmadığından dolayı kendi internetimden kullanıyorum. Bu ay fatura aşımı oldu mecburen. Ekstradan para ödemek zorunda kaldım.

Beslenme ihtiyacımı yeterli derecede karşılayamıyorum. Porsiyon fiyatını 65 TL'ye çıkardık diyorlar ama yediğim yemekte değişiklik yok. Zaten yemekler çoğu zaman pişmiyor.

Sıcak su sürekli kesiliyor diye isyan ederken tamamen kesildi. 2 gün boyunca tuvalete bile gitmek için kampüsteki kafeleri kullandım. Duş alamadık... Yurtta hiçbir önemli hizmet birimi denetlenmiyor.

Biz buraya okuyup ülkemize bir şeyler katabilmek amacıyla geldik ama temel ihtiyaçlarımızın derdine düşmüş durumdayız. Resmen kenara çöp gibi atılıyoruz. Oda kapasitelerini artırmak yerine yeni yurtlar açılması daha insani olmaz mıydı? Yurt yapımına bütçe ayrılmalı. Öğrencilerin barınması için insanca koşullar sağlanmalı.

Yurtta memnun olmadığın ve değişmesi gereken şeyler nelerdir?

Z.A.: Ben diyabet hastası olarak yurt yemeklerini tüketemiyorum. Karbonhidrat tüketmemem gerekiyor ama yurtta maliyeti düşük olduğu için pilav ve makarna ağırlıklı menü çıkıyor. Dışarıdan almak zorunda kalıyorum. Hem internete hem de yemeğe fazladan para harcıyorum. Böyle olmaması gerekiyor. Biz buraya üniversite okumaya mı geldik, mahrumiyet bölgesine mi? Resmen nasıl en düşük bütçeyle hayatta kalınır onu öğreniyoruz.