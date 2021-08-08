Yurtsever Hukukçular'dan afet bölgesindeki yurttaşların haklarına ilişkin ikinci bildiri

"Afet Bölgesindeki Yurttaşların Hakları" adlı bir broşür serisi hazırlayan Yurtsever Hukukçular, serinin ikinci broşürünü yayınladı.

Broşürde, yangın nedeniyle mağdur olan çiftçi ailelerin nasıl devlet yardımı alabileceğine ve yardım için nerelere başvurabileceğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Soru-cevap şeklinde hazırlanan broşür serisinin ikincisinde şu bilgilere yer verildi:

Afetten etkilenen tarımsal arazilere veya hayvan kayıplarına dair nereye ve nasıl başvurulmalıdır?

Yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, fırtına, taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal ürünleri, toprak da dahil olmak üzere canlı - cansız üretim araçları ve tesisleri zarar gören veya yok olan ve bu yüzden çalışma ve üretme imkanları önemli ölçülerde bozulan çiftçilere, köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, Devletçe gerekli yardımların yapılmasını sağlamak ve yapılacak yardımlara ilişkin usulü ve esasları 2090 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat belirler. Ancak haklarımızın Anayasa ile de teminat altına alındığı unutulmamalıdır.

Bu Kanuna göre yapılacak Devlet yardımları; kredi açma, karşılıksız mal veya para verme veya teknik yardım yapma, yapılacak veya onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekillerinden biri ile olur.

Yardımlarda küçük işletmelerle aile işletmelerine öncelik tanınır.

Afet dolayısıyla çalışma ve üretim imkanları önemli ölçüde bozulmaktan kasıt;

çiftçinin;

a- Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının ve tesislerinin değer itibariyle en az %40 oranında zarar görmesi, bu zararı diğer tarımsal veya başka gelirleriyle karşılayacak gücü bulunmaması ve kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan bu zararı karşılayacak borç alma imkanı olmaması;

b- Ürünlerinin, canlı - cansız üretim araçlarının veya tesislerinin % 40'tan az zarar görmesi halinde, kredi alma imkanı olmaması, başka geliri bulunmaması, dolayısıyla tarımsal faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak duruma düşmesi halleridir.

Kanuna göre karşılıksız yardım, yukarıda belirtilen koşullarda ve geri ödeme gücü olmadığı saptanan çiftçilere yapılabilir.

Tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına katılma, proje tutarının % 70'ini geçemez.

Zarar ve ziyanları devletçe herhangi bir suretle karşılanmış olanlara veya tarımsal sigortadan yararlanma imkanı bulunanlara bu kanun gereğince ayrıca yardım yapılmaz.

Afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarının mahiyetini, oranlarını ve tutarlarını tespit etmek, çiftçinin ödeme gücüne göre karşılama şekillerini belirtmek amacıyla her il ve ilçede hasar tespit komisyonları kurulur.

Meydana gelen tabii afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden, hak sahiplerine ayrıca ödenmek durumundadır.

Çiftçilik yaptığım tarlalarımın, hayvanlarımın, üretim tesislerimin ve araçlarımın gördüğü zararlar ne şekilde giderilmektedir? Hangi şartlara sahip olduğum takdirde devlet yardımından yararlanmam mümkündür?

Afet ve yangın nedeniyle yapılacak devlet yardımları; kredi açma, karşılıksız mal veya para verme, teknik yardım yapma, yapılacak veya onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma şekillerinden biri ile olur.

Tarımsal ürünlerinin, canlı-cansız üretim araçları ve tesisleri dâhil tüm tarımsal varlığının toplam parasal değerinin en az %40 ve daha fazla oranda zarar görmesi ile birlikte;

Çiftçinin veya çiftçilerin birlikte kurdukları kooperatiflerin bu zararı diğer tarım ve tarım dışı gelirleri ile karşılayacak gücünün bulunmaması,

Kredi veren banka, kooperatif ve benzeri kuruluşlardan zararlarını karşılayacak borç ve tazminat alma imkânlarının bulunmaması

Zarar ve ziyanlarının herhangi bir suretle karşılanmamış olması,

durumunda devlet yardımından yararlanmak mümkündür. Ayrıca;

Tarımsal ürünlerinin, canlı-cansız üretim araçları ve tesislerinin %40’tan daha az zarar görmesi ile birlikte çiftçinin ve çiftçi kooperatiflerinin;

Kredi alma imkânı bulunmaması,

Tarım dışı gelirinin yeterli bulunmaması nedeniyle, tarımsal faaliyetlerini devam ettiremeyecek ve geçimini sağlayamayacak kadar muhtaç olması,

durumunda devlet yardımından yararlanılabilir.

Yangın nedeniyle mağdur bir çiftçi ailesiyiz. Yukarıdaki şartlar dâhilinde devlet yardımından yararlanmamız mümkün müdür?

Çiftçi aileleri de yukarıda belirtilen şartlar dâhilinde devlet yardımından faydalanabilmektedir. Fakat ilgili kanun, yukarıda belirtilen koşullara ek bir koşul daha getirmiştir. Çiftçi ailesinin yıllık gelir toplamının, her yıl Bakanlar Kurulunca açıklanan 16 yaş ve üzeri asgari ücret brütünün yıllık toplamının üç katına tekabül eden miktar veya altında olması gereklidir. Bu şart söz konusu değilse yardımdan yararlanmak olanaksızdır.

Yukarıda belirtilen şartların varlığı durumunda çiftçilerin hak kazanacağı “Karşılıksız Yardım” ve “Tesis Maliyetlerine Katılma” imkânları, hangi hizmetleri ne şekilde kapsamaktadır?

Karşılıksız yardım; devlet tarafından kişiye tohum, fide, fidan ve canlı hayvan veya para verme hizmetini kapsamaktadır. Ayrıca karşılıksız yardım, ancak yukarda belirtilen koşullarda ve geri ödeme gücü olmadığı saptanan çiftçilere yapılabilir.

Tesis maliyetine katılım yardımı; sadece çiftçilerin birlikte ve ortak olarak kullandıkları ve yararlandıkları araç ve tesisler için, araç ve tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına katılım payı desteği verilmesi şeklindedir. Tesisin onarılması veya yenisinin sağlanmasına katılım payı, zarar gören tesise emsal tesis bedeli üzerinden hazırlanan proje tutarının %70’ini geçemez.

Canlı hayvan yardımı ne şekilde yapılmaktadır?

İlgili kanunlar gereğince meydana gelen afet nedeniyle yitirilen canlı hayvan kayıplarının karşılığı, Tarım İl Müdürlüklerinin yaptığı tespitler üzerinden hak sahiplerine aynî olarak verilir. Bu durumda yangın nedeniyle yitirilen canlı hayvanların yerine yine başkaca canlı hayvanlar verilecektir.

Bahsedilen yardımlardan ne şekilde yararlanabilirim? Yardımdan yararlanmama karar verilmez ise itiraz hakkım var mıdır?

Zarar gören çiftçi veya ilgili muhtar tarafından özel durumlar haricinde, en geç bir hafta içerisinde mahallin mülki amirliğine (kaymakamlık ve valilikler) dilekçe ile başvuru yapılır. Bu başvuru üzerine hasar tespit komisyonu başkanı derhal komisyonu toplayarak, hasarın yerinde tespit edilmesini sağlayacak sürede, tabii afetin meydana geldiği mahale gidilecek günü tespit eder ve afetten zarar gören çiftçi veya temsilcisi ile ilgili muhtarın, tespit edilen tarihte mahallinde bulunması gerekliliği en kısa zamanda ilgili muhtarlıklara duyurulur.

İlçe hasar tespit komisyonu, arazide yaptığı hasar tespit çalışmaları sonucunda hazırladığı hasar tespit listesinin, ilgili köy veya mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılarak on gün süre ile ilan edilmesini sağlar. Askıya çıkarılma ve askıdan indirilme saat ve tarih belirtilmek suretiyle tutanakla tespit edilir. Tutanak muhtar veya bir aza tarafından imzalanır.

Bu süre içerisinde; çiftçiler hasar tespit komisyonu tarafından hazırlanan listelere gerekçeli olarak itiraz edebilirler. Komisyon itiraz dilekçelerini inceleyerek, gerek gördüğü takdirde mahallinde dilekçe sahibinin de katılımıyla tespitte bulunur. Söz konusu sürenin bitiminden sonra yapılan itirazlar değerlendirilmez.

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Yukarıda belirtilen düzenlemeler doğrultusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarca tanımlanan haklardan faydalanılabilmesi amacıyla hak sahipliği süreçlerinin yakından takip edilmesi ve başvuru şartı olan durumlarda başvuruların mutlaka yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Yasalarca tanınan hakların belirli süreler içerisinde kullanılması gerektiğini, aksi takdirde desteklerden yararlanmanın mümkün olmayacağını tekrar hatırlatırız.