Yurtsever Hukukçular: Haklarını savunduğumuz emekçi sınıfının parçasıyız

İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılmış olması da göz önünde bulundurularak 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edilmişti.
Yurtsever Hukukçular da Avukatlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Haklarını savunmak adına sayfalarca dilekçelerini yazdığımız emekçi sınıfının parçasıyız, işçi avukatız" denildi.
Aradığımız adalete, arzuladığımız eşitliğe, kavgasını verdiğimiz aydınlık yarınlara erişmek için mücadele eden bütün meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyoruz.#5Nisan #AvukatlarGünü #5NisanAvukatlarGünü pic.twitter.com/EunSsjvArx— Yurtsever Hukukçular (@YurtseverHukuk) April 5, 2022
Yurtsever Hukukçular'ın soL'a yaptığı açıklama da şöyle: