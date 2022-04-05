Yurtsever Hukukçular: Haklarını savunduğumuz emekçi sınıfının parçasıyız

İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılmış olması da göz önünde bulundurularak 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edilmişti.

Yurtsever Hukukçular da Avukatlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Haklarını savunmak adına sayfalarca dilekçelerini yazdığımız emekçi sınıfının parçasıyız, işçi avukatız" denildi.

Aradığımız adalete, arzuladığımız eşitliğe, kavgasını verdiğimiz aydınlık yarınlara erişmek için mücadele eden bütün meslektaşlarımızın Avukatlar Günü'nü kutluyoruz.#5Nisan #AvukatlarGünü #5NisanAvukatlarGünü pic.twitter.com/EunSsjvArx — Yurtsever Hukukçular (@YurtseverHukuk) April 5, 2022

Yurtsever Hukukçular'ın soL'a yaptığı açıklama da şöyle:

"Kuralsız sömürünün önünün açıldığına, emeğin her geçen gün değersizleştirildiğine, yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca emekçinin varlığına şahitlik ediyoruz. Stajyer avukatlar, işçi avukatlar olarak haklarını savunmak için çabaladığımız emekçiler gibi en temel haklarımıza ulaşmakta zorluk yaşıyor, sömürüyü ve güvencesiz çalışma koşullarını en ağır şekilde hissediyoruz. Haklarını savunmak adına sayfalarca dilekçelerini yazdığımız emekçi sınıfının parçasıyız, işçi avukatız. Bazen mesleğimizi sürdürürken, bazen de geçim sıkıntısının yarattığı mücadelede yitiriyoruz meslektaşlarımızı.

Bu zor koşullara rağmen her şey karşıtıyla gelişiyor. Sömürü şiddetlendikçe eşitlik arayışımız, hesap sorulmadıkça adalet ısrarımız güçleniyor. Savunmaya yönelen saldırılar boyun eğmeyen avukatların mücadele azmini artırıyor. Tarihimiz; iktidara ve baskılara karşı mücadelenin en gelişkin örnekleriyle dolu. Dünümüz; mesleğini emekçi halkın ve ezilenlerin çıkarları için vakfeden meslektaşlarımızın tarihidir. Geleneğimiz eşitliğin ve adaletin sağlanacağı, emeğin hak ettiği yeri bulacağı yeni bir düzende ısrar eden avukatların geleneğidir. Aradığımız adalete, arzuladığımız eşitliğe, kavgasını verdiğimiz aydınlık yarınlara erişmek için mücadele eden bütün meslektaşlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyoruz."