Bugün onların günü ama avukatların sorunları dağ gibi

5 Nisan 1958'de İzmir Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının ardından Barolar Birliği'nin kuruluş çalışmaları başladı. İstanbul Barosu'nun ilk genel kurulunun 5 Nisan 1878 tarihinde yapılmış olması da göz önünde bulundurulacak 5 Nisan Avukatlar Günü olarak kabul edildi.

Her 5 Nisan'da, mesleklerini icra etmeleri giderek daha da zorlaşan, türlü sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan avukatlar için kutlama mesajları yayınlanır, konuşmalar yapılır. Ancak Türkiye'deki adalet sisteminin AKP'li yıllarda uğradığı yıkım ve güvensizlikten payını alan avukatların sorunlarının çözümüne dair iktidarın dişe dokunur bir adım atmadığı bilinen bir gerçek. Diğer taraftan tıpkı eğitim, sağlık gibi insanların temel haklarından olan savunma hakkının da piyasaya teslim edilmiş olması avukatların yaşadığı sorunların en önemli kaynaklarından biri olarak görünüyor. Hukukun ticarete konu edilmesi, her özel ya da devlet üniversitenin ilk olarak hukuk fakültesi kurarak fabrikasyon üretimle patron avukatlara "işçi avukat üretmesi" artık mesleği tehdit eder boyuta ulaşmış durumda.

Çeşitli avukat örgütlerinden ve hukukçulardan 5 Nisan'la ilgili görüşlerini sorduk. İşte söyledikleri:

'Haklarını savunduğumuz emekçi sınıfının parçasıyız'

Yurtsever Hukukçular: Kuralsız sömürünün önünün açıldığına, emeğin her geçen gün değersizleştirildiğine, yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca emekçinin varlığına şahitlik ediyoruz. Stajyer avukatlar, işçi avukatlar olarak haklarını savunmak için çabaladığımız emekçiler gibi en temel haklarımıza ulaşmakta zorluk yaşıyor, sömürüyü ve güvencesiz çalışma koşullarını en ağır şekilde hissediyoruz. Haklarını savunmak adına sayfalarca dilekçelerini yazdığımız emekçi sınıfının parçasıyız, işçi avukatız. Bazen mesleğimizi sürdürürken, bazen de geçim sıkıntısının yarattığı mücadelede yitiriyoruz meslektaşlarımızı.

... Bu zor koşullara rağmen her şey karşıtıyla gelişiyor. Sömürü şiddetlendikçe eşitlik arayışımız, hesap sorulmadıkça adalet ısrarımız güçleniyor. Savunmaya yönelen saldırılar boyun eğmeyen avukatların mücadele azmini artırıyor. Tarihimiz; iktidara ve baskılara karşı mücadelenin en gelişkin örnekleriyle dolu. Dünümüz; mesleğini emekçi halkın ve ezilenlerin çıkarları için vakfeden meslektaşlarımızın tarihidir. Geleneğimiz eşitliğin ve adaletin sağlanacağı, emeğin hak ettiği yeri bulacağı yeni bir düzende ısrar eden avukatların geleneğidir. Aradığımız adalete, arzuladığımız eşitliğe, kavgasını verdiğimiz aydınlık yarınlara erişmek için mücadele eden bütün meslektaşlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyoruz.

'Kutsal' olan emeğin hakkını savunma mücadelesi

PE Patronların Ensesindeyiz Stajyer Avukat ve Hukuk Öğrencileri Dayanışma Ağı: Latince deyişle “Ad-vocatus", biri adına çağrılan, yardıma gelen anlamına geliyor. Yani avukatlık özünde hakkı savunmak, onun sesi olmak misyonunu taşıyor.

Bağımsız ve özgür, taraflı ancak tarafı her zaman haktan yana... Avukatlığın işte bu ideal tanımı hukuk fakültesi sıralarında öğrenci zihinlerimizi büyülerken, ofislere atılan ilk adımla bu büyü bozuluveriyor. Mesleğe geçişin en sancılı dönemi olan stajyer avukatlık, ideallerdeki meslek kurgusunun yıkılışına alışmaya çalışırken bir yandan hayatta kalma mücadelesiyle geçiyor. Avukatlık, patronlukla birleştiğinde durulan tarafın hakkın değil daha fazla paranın, sömürünün tarafı olduğunu biz stajyer avukatlar ve hukuk öğrencileri en gerçek haliyle yaşamaktayız. Meslek öğretme adı altında harçlık dahi sayılmayacak ücretlerle çalıştırılan; baskıya, mobbinge ve tacize maruz bırakılan stajyer avukatlara sorarsanız kutlanmaya değer, kutsal olan avukatlar değil, "hakkıyla yapılan avukatlık". Yani emeğin hakkını savunma mücadelesi. Mesleğine kendi haklarını savunmakla başlayan, mücadele eden tüm stajyer avukatlar ve hukuk öğrencileri ile bu mücadelede hakkın ve haklının yanından ayrılmayan tüm avukatların avukatlar günü kutlu olsun.

'Kutlayabileceğimiz günler için örgütlülüğü büyütmeliyiz'

İşçi Avukatlar Merkezi adına Bade Başkan: Her sene on binlerce hukuk mezunu ile sayısı hızlıca artan işçi avukatlar, 5 Nisan’da bu sene de, işsizliği ve yoksulluğu kutlayacak. Asgari ücret dahi almayan, sigortası yatırılmayan, kendilerine işçi denmesine dahi tahammül edilmeyen işçi avukatlar, 5 Nisan’da da ücretini almadan fazla mesai yapacak, bürolarda uzun saatler mobbinge ve tacize maruz kalarak çalışacak ve patron avukatlar da bu sırada “Avukatlar Günü” tebriklerini kabul edecek. “Avukatın işçisi, patronu olmaz.”, “Biz meslektaşız.”, “Bu büroda hepimiz bir aileyiz.” diyen patron avukatlar bugün Avukatlar Günü’nü kutluyor, işçi avukatlar olarak bizler ise kutlayabileceğimiz günler için örgütlülüğü ve dayanışmayı büyütmemiz gerektiğini görüyoruz. Çalışma koşullarımızın düzeldiği, mücadelenin ve dayanışmanın büyüdüğü 5 Nisan’lara!

'Kutlamaların değil mücadelenin zamanı'

Eski AYM Raportörü Ali Rıza Aydın: Hak arama özgürlüğünün vazgeçilmezi olan savunma hakkı sınırlamaya tabi olmayıp anayasal güvence altındayken, avukatların hukuksuz ve onur kırıcı şekilde tehdit ve baskı altında tutularak savunmanın susturulduğu dönemlerde yaşıyoruz. Meslek örgütleri de parçalanarak güçsüz bırakılmak isteniyor. Hukuk ve yargı iktidarın silahına dönüştürülürken halkın savunmanları etkisizleştirilmek isteniyor. “Silahların eşitliği” yerine “sermayenin ve gericiliğin üstünlüğü” esasına dayanan avukatlık isteniyor. Avukatlar susturulurken işçi avukatlar da ucuz ve güvencesiz işgücü olmaya itiliyor. Kutlamanın değil sınıfsal mücadelenin zamanında olduğumuzu vurgulayarak dileğimiz, “emekçi avukatlar günü”nü kutlayacağımız güzel ve güneşli günlere kısa sürede ulaşılması.

'Adil ve eşit bir geleceği kurabilme ümidiyle'

Serbest Çalışan Avukat Pelin Pınar Kaya: 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun ama giderek daha da kötüleşen ekonominin etkilediği, kira, SGK primleri, vergiler, faturalar derken henüz kazanmadığı ücret ile her aya borçla başlayan, ofisi tek başına ayakta tutmaya çalışan, günden güne katlanan borçların altında yalnızca ekonomik olarak değil, psikolojik olarak da ezilen avukatların varlığı da unutulmadan... Mezun olduktan sonra iş bulamayıp çalışamayan işsiz avukatların da varlığı unutulmadan... İşçi avukatların, işsiz avukatların ve tek başına serbest çalışıp ayakta kalmaya çalışan tüm avukatların günün kutlanması ancak adil ve eşit bir gelir dağılımının gerçekleşmesi ile anlamlı olabilir. Unutmayalım 2018 yılında genç meslektaşımız Avukat Gökhan Vural Arı ekonomik sıkıntılar sebebiyle intihar etti. Ekonomik zorluklar avukatların yaşadığı sorunlardan yalnızca birisi. Savunmanın dokunulmazlığı, yargı bağımsızlığının ve adalete olan inancın da günden güne zedelendiğini görüyoruz. Hukukun üstünlüğünün hiçe sayılmaya çalışıldığı koşullarda hak arama mücadelesi vererek mesleğini icra etmeye çalışan, yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların yargı bağımsızlığının ve hukuk üstünlüğünün ve toplumsal olarak adil ve eşit gelir dağılımının sağlandığı bir gelecek kurabilme ümidiyle 5 Nisan Avukatlar Gününü kutlarım.