Yurtsever Hukukçular, Cumhuriyet’in 100. yılında hukuk ve siyaset üzerine konuştu

Yurtsever Hukukçular, İstanbul Barosu Kültür Merkezi’nde düzenledikleri etkinlikte Cumhuriyet’in 100. yılında hukuk ve siyaset üzerine konuştu.

Toplum ve Hukuk Seminerleri kapsamında İstanbul'da düzenlenen etkinlik Av. Bade Başkan’ın moderatörlüğünde gerçekleşti ve Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu ile gazeteci Orhan Gökdemir konuşmacı olarak yer aldı.

Prof Dr. Korkut Kanadoğlu, yaptığı konuşmada "Tarihsel olarak coğrafyamızda 1876 ve 1908 önemli bir dönemeçlerdir, padişahın otoritesinin ve yetkilerinin sınırlandırılması, Cumhuriyet fikrine zemin hazırlamıştır. Mustafa Kemal ise radikal bir cumhuriyetçidir, eski dönemden bir kopuşun gerekli olduğunu görmüştür. 1921 ve 1924 anayasaları bu kopuşun hukuki altyapısını oluşturmuştur. Süreç içinde kadın hakları, eşitlik, laiklik, himaye ve manda karşıtlığı ile Cumhuriyet fikri birleşmiştir. 1961 Anayasası ile Cumhuriyetin ikinci kuşağı, Cumhuriyeti emekçi sınıflarla birleştirmiş oldu. 1982 Anayasası ise sermaye açısından bir rövanş niteliğindedir. Şu anki ana mesele, Cumhuriyet fikrini yeniden emekçi sınıflarla buluşturmaktır" ifadesini kullandı.

Yeni anayasa tartışmalarını da değerlendiren Kanadoğlu, "Cumhuriyetin bir ideolojisi var, sivil, renksiz anayasa söylemi bu ideolojinin reddi anlamına gelmektedir. Şu anki meclis yeni anayasa yapsa da bunun uzun ömürlü olmayacağını düşünüyorum. Muhalefet buna göre dizayn edildi. CHP toplumun mücadelesini zayıflatan bir konuma gelmiştir" dedi.

Orhan Gökdemir ise yaptığı konuşmada Cumhuriyet kavramının vatan kavramı ile yakından ilişkili olduğuna değindi. Padişahın mülküne el koyma eylemiyle Cumhuriyetçiliğin serpilme imkanı bulduğunu belirten Gökdemir, "1908 ile 1923 arasında bir devamlılık var fikirsel bağlamda. Yeni hayat arzusu olmadan Cumhuriyeti anlayamayız. Fransız Devriminde de kiliseye karşı sınıfsal bir öfke vardır" dedi.

Gökdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, insanları tahakküm altına alan bağları ortadan kaldırıp yurttaşlık fikrini geliştirmiştir. Günümüzün kapitalizmi ise bağlı, biat eden insan istiyor. Kavramlar tersyüz edildi. Laiklik dine özgürlük değil, dinden özgürlüktür. Kurumsallaşmış dinin günlük hayatı kontrol etme arzusuna engel olmazsak özgürlük gelişemez, tarikatlar bu yüzden dağıtılmalıdır." diyen Gökdemir, "Sermaye günümüzde denetim olmaksızın kendi çıkarlarına hızlı çözüm üretecek devlet istiyor, vatanı kendi mülkü haline getirmiştir. Bu mülke el koymak lazım, ancak o zaman yeniden yurttaş oluruz. Yeni anayasayı da yurttaşı kul yapmak isteyenlere boyun eğmeyenler yapacaktır. Halkta bir değişim arzusu var ama siyasi kanal bulamıyor, bu deli gömleği giydirilemez. Cumhuriyet fikri CHP’ye ait değil, siyasi kanal eninde sonunda açılacaktır. Dünyada da böyle bir gidişat var, insanlık aydınlanma ışığını kaybetti ancak yeniden ayağa kalkmanın eşiğindeyiz."

Etkinlik, soru ve katkıların ardından son buldu.