Yurtsever Hukukçular 'Cumhuriyet Devrimi ve Kadınların Eşitlik Mücadelesi'ni tartıştı

Yurtsever Hukukçular Ankara'daki Ayrancı Semt Evi'nde “Cumhuriyet Devrimi ve Kadınların Eşitlik Mücadelesi” başlığıyla bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik konuşmacılarından Dr. Gözde Somel, kadınların eşitlik mücadelesinde cumhuriyetin perspektifini, rolünü ve kazanımlarını değerlendirdiği konuşmasında kadın meselesinin sınıfsal çerçeveden incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmacı Doç. Dr. Özge Yücel ise, cumhuriyetin ilanını takip eden yıllarda mevzuattaki değişikliklerden ve ilerlemelerden bahsederek günümüzde hukuk alandaki kazanımların gericilik ve sermaye eliyle yürütülen saldırılarla tehdit edildiğine işaret etti.

Sunumların ardından katılımcıların soru ve katkılarıyla etkinlik sona erdi.