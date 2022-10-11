Yurtiçi mobil iletişime bir yılda yüzde 77 zam!

Mobilde yapılan işlemlere son altı aylık zam yüzde 26 oldu. Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde ay başından itarihinden itibaren geçerli olacak şekilde değişikliğe gidildi. Yeni fiyatların önümüzdeki dönem faturalara yansıması bekleniyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 1,23 liradan 1,55 lirata yükseldi.

Bu ücret 1 Ekim 2021 tarihinde 87,5 kuruştu.

Böylelikle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 77 artmış oldu.

Bilinmeyen numaralar servisini aramanın dakika ücreti de son bir yılda 2,46 TL’den 4,36 TL’ye yükseldi.

Eski ücretler ve ilan edilen yeni ücretler şöyle: