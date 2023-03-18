Yurtdışında ilk oylar 27 Nisan’da verilecek: Gün gün seçim takvimi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan ettiği takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular yarın başlayacak. Cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart’ta, milletvekili aday listesi 19 Nisan’da açıklanacak.

BirGün'ün haberine göre YSK’nin açıkladığı seçim takvimine göre süreçteki önemli günler şöyle:

Bugün: İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, genel başkanların imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK’ye teslim etme süreci başlayacak.

19 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için siyasi partilerce YSK’ye yapılacak adaylık başvuruları ile seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin YSK’ye yapılacak adaylık başvuruları başlayacak.

20 Mart: Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK’ye yapacakları adaylık başvurusu saat 17.00’de sona erecek.

23 Mart: Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi saat 17.00’de sona erecek.

28 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz süreci başlayacak. İtiraz süresi bir gün olacak.

30 Mart: Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazların YSK tarafından karara bağlanması süreci sona erecek.

31 Mart: Cumhurbaşkanı kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

1 Nisan: Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’de kura çekimi yapılacak.

2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

8 Nisan: İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’de kura çekilecek.

9 Nisan: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini teslim etme süresi 17.00’de sona erecek.

27 Nisan: Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00’te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59’a kadar ilan edilecek.