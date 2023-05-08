Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek

Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin, yurtdışı temsilciliklerindeki oy kullanma işlemleri yarın sona erecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimler için belirlediği takvime göre, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurtdışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı.

Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi, bazı yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise yarın sona erecek. Yurtdışındaki seçmenler, ayrı ayrı belirlenen yerel saatle 18.00 ve 21.00 arasında yarın oylarını kullanabilecek.

Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek. Bu seçmenler için 46 gümrük kapısında 24 saat oy verme işlemi yapılabilecek.

Oylar ATO Congresium Fuar Merkezi'nde muhafaza edilecek

Yurtdışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından, oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurtdışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

Oy sayısı 2018 seçimindeki sayıyı geçti

Yurtdışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti. Bu temsilciliklerde dün itibarıyla kullanılan oy sayısı 1 milyon 556 bin 469 oldu, bu sayı 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti.

Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.

En fazla seçmen Almanya'da, en azı Brezilya'da

YSK verilerine göre, en çok yurtdışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu. Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.