Yurt için bağışlanan araziyi satan rektörden eleştirilere yanıt: 'Yeni mi fark etmişler?'

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan İnciraltı'ndaki 3 dönümlük arazinin satılmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

Eski AKP milletvekili Hotar bağış sözleşmesinin satışa izin verdiğini, elde edilecek gelirle yurt yapılacağını savundu.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, kamuoyunda geniş yer tutan, İnciraltı'ndaki kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan 3 dönümlük arazinin satışına yönelik eleştirilere bugün yaptığı yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Bağışçının isteğinin yok sayıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Hotar, bağış sözleşmesinin arazinin satışına izin verdiğini, elde edilecek gelirle yurt yapılacağını iddia etti.

'Yeni mi fark etmişler?'

Hotar, söz konusu arazinin 3. derece sit alanında kaldığını, imara açık olmadığını ve bina yapma imkanı olmadığını ileri sürerek şunları kaydetti:

“Daha önce 06.09.2019 ve 05.01.2020 tarihlerinde bahsi geçen gayrimenkulün satışı için aynı usulle ihale edildi, ancak istekli çıkmamıştı. Şimdi, bu satışa ilk kez çıkılmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yeni mi fark etmişler? Sözleşme son derece açık ve kamuoyu ile de paylaştık. Bu arazinin satışından elde edilecek gelir, yalnızca kız öğrenci yurdu yapımı için kullanılabilir."

Olayın çarpıtıldığını savunan Rektör Hotar, “İzmir için hizmet üretmek yerine, kasıtlı dezenformasyon üzerinden yapılacak hizmetin önüne geçmeye çalışmak, ilk başta bu şehre ihanettir. Bu konuda bazı isimlerin ve medya organlarının bilgi kirliliği yaratarak kentimizin marka haline gelen araştırma üniversitesini hedef almasını üzüntü ile karşılıyoruz. İzmir ve öğrencilerimiz için imkanları iyileştirmeye çalıştığımız noktada karşılaştığımız tüm çarpıtmalara rağmen, ülkemizi emanet edeceğimiz, Dokuz Eylül Üniversitesi ismini gururla temsil edecek gençlerimizin eğitim-öğretim hayatlarında yanında olmayı, onlar için üretmeyi ve kentimizin menfaatlerini düşünmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Hotar, açıklamasının devamında DEÜ'deki yurt inşaatı çalışmaları hakkında bilgi verdi. (ANKA)