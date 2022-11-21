Yurt dışı üretici enflasyonu yıllık 103,79 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni (YD-ÜFE) açıkladı.

Buna göre; ekim ayında YD-ÜFE bir önceki aya göre yüzde 1,34, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 42,61, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,79 oranında arttı. 12 aylık ortalamalara göre ise YD-ÜFE’deki artış yüzde 101,19’a ulaştı.

Aylık değişimler

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,17 azalış, imalatta yüzde 1,37 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 0,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,72, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,50, enerjide yüzde 0,93, sermaye malında yüzde 1,97 artış olarak gerçekleşti.

Bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerinde yüze 5,86 artış

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 2,46, ana metaller yüzde 0,85, diğer mamul eşyalar yüzde 0,06 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık makine ve ekipmanlar yüzde 5,86, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 5,86, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 3,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

En yüksek yıllık artış enerji sektöründe

TÜİK verilerine göre, en yüksek yıllık fiyat artışı enerji sektöründe yaşandı.

Buna göre, ara malında yıllık fiyat artışı yüzde 112,88, dayanıklı tüketim malında yüzde 99,16, dayanıksız tüketim malında yüzde 95,98, enerjide yüzde 165,85, sermaye malında yüzde 96,16 artış oldu. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 107,98, imalatta yüzde 103,72 artış gerçekleşti.

Yıllık bazda en düşük artış tütün ürünlerinde

Tütün ürünleri yüzde 71,78 ile en düşük üretici fiyat artışının yaşandığı alt sektör oldu. Giyim eşyası yüzde 72,17, metal cevherleri yüzde 84,82 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 165,85, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 136,30, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 129,34 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.