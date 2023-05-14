Yurt dışı oyları sayılmaya devam ediliyor: Son durum ne?

Anadolu Ajansı saat 21.00 itibariyle yurt dışı sandıklarından gelen seçim sonuçlarını paylaştı.
Anadolu Ajansı verilerine göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında sandıkların yüzde 10,61’i açıldı.
Yurt dışı sonuçlarında öne çıkanlar şöyle:
Rusya (Açılan sandık: Yüzde 27,08)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 47,60
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 45,65
Sinan Oğan: Yüzde 4,30
Muharrem İnce: Yüzde 2,45
Almanya (Açılan sandık: Yüzde 5,20
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,73
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,24
Sinan Oğan: Yüzde 1,39
Muharrem İnce: Yüzde 0,64
ABD (Açılan sandık: Yüzde 7,95)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16,39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 80,06
Sinan Oğan: Yüzde 2,00
Muharrem İnce: Yüzde 1,55
Fransa (Açılan sandık: Yüzde 3,75)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 65,71
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 32,97
Sinan Oğan: Yüzde 1,02
Muharrem İnce: Yüzde 0,44
Suudi Arabistan (Açılan sandık: Yüzde 4,76)
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62,85
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 35,47
Sinan Oğan: Yüzde 1,12
Muharrem İnce: Yüzde 0,56