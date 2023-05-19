Yurt dışı oyları AKP'ye kazandırdı, Yeşil Sol Parti'ye kaybettirdi: Meclis'te 3 sandalye daha değişti

14 Mayıs seçimlerinin sonuçları yapılan itirazlar nedeniyle henüz kesinleşmedi. Yurt dışı oylarının eklenmesiyle milletvekili sayısını arttırmayı hedefleyen Yeşil Sol Parti, 3 kentte milletvekili kaybetti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Yeşil Sol Parti, yurt dışı oylarının eklenmesiyle Urfa'da 5’inci sırada, Batman'da 4’üncü sırada ve Adıyaman’da milletvekili çıkaramadı.

Yeşil Sol Parti’nin Batman'da kaybettiği milletvekilliği, AKP adayı olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı’ya, Urfa’da da AKP adayı Faruk Pınarbaşı'na geçti.