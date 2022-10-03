Yurt dışı çıkış harçlarına zam: İki katına çıkacak

TBMM, 3 aylık aranın ardından çalışmalarına yeniden başladı. AKP'mim üzerinde çalıştığı, ekonomiye ilişkin torba yasa teklifinin bazı ayrıntıları belli oldu. Çalışmaları henüz tamamlanmayan ekonomiyle ilgili torba yasa teklifi, Erdoğan’ın onayının ardından Meclis’e sunulacak.

Torba yasa teklifinde en dikkat çeken maddelerden birisi de, yurt dışına çıkış harçları oldu. Yurt dışı çıkış harcı, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olan ve yurt dışına çıkmak isteyen herkesin ödemesi gereken harç olarak biliniyor.

Geçtiğimiz mart ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 2021 yılında 50 lira olarak satılan yurt dışına çıkış harcı 150 lira olmuştu.

Hükümetin hazırladığı torba yasa teklifiyle birlikte, yurt dışına çıkış harcı da 150 liradan 300 liraya yükselecek. Yurt dışı inşaat işlerinde çalışan Türk işçilerin ücret ödemelerinin, gelir vergisinden istisna edilmesi planlanıyor.