Ekonomiye ilişkin torba yasa Meclis'e geliyor

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, yaklaşık 25-30 maddelik torba yasa teklifini Meclis'e sunmaya hazırlandıklarını belirterek, torba yasa teklifinin ayrıntılarını paylaştı.

Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.

Basın kanunu

Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

KYK faizlerinin silinmesi

Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

İhracatçılara 'çifte pasaport'

Elitaş, "işverenlerin çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını" kaydetti.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz" dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurtdışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

Kur korumalı mevduat sistemi

Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, "Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar" diye konuştu.

EYT düzenlemesi

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" değerlendirmesini yaptı.

İcra düzenlemesi

Elitaş, kanun teklifiyle 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek" dedi.