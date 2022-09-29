Erdoğan: Hiçbir vatandaşımıza nerede bu devlet dedirtmedik

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 21. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:
- Ülkemizin 81 vilayetinden gelen esnaf ve sanatkar odalarımızın temsilcileriyle federasyon yöneticilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. TESK 2 milyonu aşan üye sayısıyla beşeri ve iktisadi hayatımızın temel direklerinden biridir. Esnaf ve sanatkar, sokağımızın başında çayımızı yudumladığımız ocaktır. Bir tas çorbasını içtiğimiz bereketli dükkandır, sıcacık ekmeğimizi aldığımız fırındır, alışveriş yaptığımız manav, bakkal, kasaptır. Esnaf ve sanatkar dar günümüzde kapımızı çalan dostumuzdur.
- Bizde esnaf sadece mal alıp satan değildir. Öncelikle ahidir, kardeştir. 15 Temmuz gecesi darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. Esnaf ve sanatkarlarımız millet varlığımızın teminatıdır.
- Salgın günlerinde hiçbir vatandaşımıza nerede bu devlet dedirtmedik, elimizi taşımızın altına koyduk.
- Esnaf ve sanatkarlara salgın günlerinde ve dışında çok büyük destekler verdik. Geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenler saymakla bitmez.
- Faizi 12'ye indirdik ama yetmez. Önümüzdeki Para Politikası toplantısında bunun daha da inmesini telkin ediyoruz.