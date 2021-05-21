Yunusları avlamak için böyle dediler: Sadece sevimli oldukları için korunmamalı

Norveç Kıyı Balıkçıları Derneği'nin yönetim kurulu, yetkililerden şu anda korunmakta olan çeşitli yunus ve balina türleri üzerindeki av yasağını kaldırmalarını istedi.

Balıkçılar, ticaret gazetesi Fiskeribladet tarafından yayımlanan bildiride, korumanın artık gerekli olmamasının nedeni olarak yunusların "çok sayıda olmasını" gösterdiler.

'Sadece sevimli olduğu için korumak talihsiz bir durum'

Norveç Kıyı Balıkçıları Derneği lideri Tom Vegar Kiil, ulusal yayın kuruluşu NRK'ya verdiği demeçte şöyle dedi:

“Bu avların dengeli bir şekilde olmasını istiyoruz. Hem hayvanlar hem de insanlar için yiyeceğe sınırlı erişim var ve bir türü sadece sevimli olduğu için korumak talihsiz bir durum”

Deniz Araştırmaları Enstitüsü'ne göre, Kuzeydoğu Atlantik'te 250 bin domuz balığı ve 200 bin yunus bulunuyor.

Norveç balıkçılığında yılda yaklaşık üç bin domuz balığı yakalanıyor.

Ticari balina avcılığı kapsamında, her yıl yüzgeçli balinalar ve mavi balinalar da dahil olmak üzere yüzlerce büyük balina öldürülüyor.