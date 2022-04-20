Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurdu'na giren tacizci yakalandı

Eskişehir’de dün gece saat 23.30 civarında kimliği belirsiz bir kişi, Anadolu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurduna girerek taciz girişiminde bulunmuştu.

Abdülmecit B. (42) isimli şüpheli öğrencilerin tepkileri sonrası gece saatlerinde yakalanarak Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gerekli işlemler için gözaltına alındı.

Şüpheli Abdülmecit B.'nin işlemlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. (İHA)

Ne olmuştu?

Dün gece saat 23.30 civarında kimliği belirsiz bir kişi kadın öğrencinin peşinden kantine kadar herhangi bir engele takılmaksızın ilerleyen kimliği belirsiz kişi, takip ettiği öğrenciye para teklif etmişti.

Yurttaki tüm öğrencilerin ayaklanmasıyla beraber harekete geçen yurt yönetimi yaşanan büyük güvenlik zaafının ardından eylem yapmak isteyen öğrencileri konferans salonuna toplanmıştı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde KYK İl Müdürü ve yurt müdürünün gelmesiyle tepkileri sindirmeye çalışan yurt yönetimi, tüm güvenliğin değiştirileceğini ve durumun rektöre bildirileceğini aktarmıştı. Eyleme gerek olmadığını, haklı bir isyan olduğunu belirten müdürler, güvenlik zaafının nedenine dair herhangi bir açıklama yapmamştı.

'Güvenliğimizi hemen sağlayın'

Skandalın yaşanmasının ardından olayla ilgili açıklama yayınlayan Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri, üç başlıkta taleplerini belirterek hem yurtta hem sokakta güvenliklerinin sağlanması gerektiğini belirtmişti.