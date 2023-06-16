Yunanistan'ın batan göçmen teknesine dair ihbarı dikkate almadığı iddia edildi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin batması sonucu 79 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Akdeniz'deki göçmen tekneleri için yardım çağrıları yapan sivil toplum kuruluşu Alarm Phone, yaptığı açıklamada, söz konusu tekneye yardım için Yunan yetkililere bildirimde bulunulduğunu, ancak tekneye dönük herhangi bir kurtarma operasyonu yapılmadığını duyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri ise ihbarın ardından tekneyle irtibat kurulduğunu, ancak teknede bulunanların yardım teklifini reddederek İtalya'ya doğru gitmeye devam etmek istediklerini öne sürdü.

Yunan yetkililerinin açıklamasının ardından Associated Press'e konuşan uzmanlar, deniz hukukuna göre, bir teknenin herhangi bir tehlike yaşaması durumunda yetkililerin koşulsuz şartsız kurtarma operasyonu başlatmakla yükümlü olduğunu kaydetti. Emekli İtalya Sahil Güvenlik komutanlarından Vittorio Alessandro, "Bunun için tekneden rıza almanıza gerek yok" dedi.