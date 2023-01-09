Yunanistan'dan vize alamayan Çakıcı 'okyanus ötesi'ne seslendi

Ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı, vize başvurusunu reddeden Yunanistan'a Twitter hesabından tepki gösterdi.

El yazısıyla yazdığı bir mektup paylaşan Çakıcı, "Bu karar, Osmanlı’dan duyduğu ezikliğini asırlar geçse de unutmayan Yunanistan’ın haçlı ruhunun bir sonucudur” dedi.

ABD'ye de seslenen Çakıcı "Unutma okyanus ötesi! Bu millet ne Yunanlıya benzer ne Rusya'ya. Eski köprünün altından çok sular geçti. Ya bu aziz millet ile dost olun ya da herif gibi düşman!" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü hükümlüsüyken MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bizzat girişimiyle çıkarılan infaz indirimi paketi kapsamında tahliye edilen Çakıcı, Yunanistan makamlarının Schengen vizesi başvurusunu geri çevirdiğini açıkladığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Dünyayı 25 defa dolaşmış bir Türk vatandaşıyım. Dünyanın her yerinden sıkıntısız vize aldım. 3.5 yıl Amerika’da yaşadım, 6 ay Kanada’da, 1 yıla yakın Güney Afrika ülkelerinde bulundum, 11-12 defa Singapur’a, Malezya’ya, Butan’a, Myanmar’a, Nepal’e, Tibet’e, Tayvan, Çin’e, bazı körfez ülkelerine uzun süre kalmamak kaydıyla, tüm Avrupa ülkelerinin her birine 100’er defa giriş çıkış yaptım. Bering Boğazı’na Alaska üzerinden geçerek Bahama Adalarına gittim. Bütün Karayipler’i dolaştım, çok uzun yıllar önce 2 defa Yunanistan vizesi aldım, Tokyo’da uzun süre kaldım, Endonezya takım adalarına gittim. Son vize başvurusunda bulunduğumda mobil araç ile bir otelde parmak izlerimi ve biyometrik fotoğrafımı adılar. Ve bana verdikleri söz bugün vizeni veriyoruz, vizeni veren senin gözünün önünde kaşeyi vuracak, sonra ne olduysa Fransa tarafından tahdit konduğunu Yunanlılar aracı firmaya söyletti, sonra öğrendim ki vize talebim reddedilmiş. Bu karar, Osmanlı’dan duyduğu ezikliğini asırlar geçse de unutmayan Yunanistan’ın haçlı ruhunun bir sonucudur. ...

Unutmasınlar ki İstanbul'un nüfusu 2.5 Yunanistan kadardır. İstanbul halkı yellenirse Atina'da, Gümülcine'de, Kavala'da ve Sparta'da 15 şiddetinde deprem olur. Girit'ten başlayıp Dedeağaç'a kadar bütün adaları silahlandıran Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın pimini çekmiş bekliyor. Sözüm ona Amerika Birleşik Devletleri 1948'den beri İngiltere hariç milletimizin en büyük müttefiği olduğunu dünyaya deklare ediyordu, Amerika devlet başkanı ve aklı başındaki sivil ve askeri bürokratlar bu milleti iyi tanıyorsunuz. Eşi ve benzeri olmayan milletin mensupları olduğumuzu unutmayınız. Size ne kadar yazılıp çizilse de bu millet adına siz, deve kuşu gibi kibrinizden kaynaklı yapmış egonuzdan kurtulamıyorsunuz. Unutma okyanus ötesi! Bu millet ne Yunanlıya benzer ne Rusya'ya. Eski köprünün altından çok sular geçti. Ya bu aziz millet ile dost olun ya da herif gibi düşman! Dünya ve Türk kamuoyuna saygılarımla arz ederim."