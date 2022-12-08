Yunanistan'dan Türkiye'ye tepki: 'Savaş tehditleri kabul edilemez'

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ege Denizi'ndeki askeri tatbikatın ardından Yunanistan'a karşı 'harekete geçme' açıklamasının ardından, Türkiye'nin bu açıklamalarını "tekrarlayan savaş tehditleri" olarak nitelendirerek eleştirdi.

Associated Press'in haberine göre, Yunanistan, "Türkiye'nin tekrarlayan savaş tehditlerinin kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, "Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler'in Deniz Hukukuna saygı duyduğunu" söyledi.

Türkiye, Yunanistan'ın Ege Adaları'na asker ve silah konuşlandırmasının uluslararası hukuka göre adaların askeri olmayan statüsünü ihlal ettiğini savunuyor. Buna karşılık Yunanistan silah ve asker konuşlanmasının Türkiye'den gelebilecek olası bir saldırıya karşı olduğunu ileri sürdü.

'Bir gece ansızın gereğini yaparız'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu hafta yaptığı açıklamada, “Yunanistan'ın ihlalinden vazgeçmesi gerekiyor. Ya bu konuda geri adım atar ve anlaşmaya uyar ya da gereğini yaparız" demişti.

"Yunanistan bunu unutmamalı. Adaların silahlanmasına sessiz kalamayız" diyen Çavuşoğlu, "Rüzgar ekenler fırtına biçer. Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız, rüzgar eken fırtına biçer, bir gece ansızın" yorumunda bulundu.

Yunanistan tarafı Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından "Yunan adalarının egemenliğinin sorgulanması ve savaş tehditleri yoluyla Ege'de gerginliğin artması uluslararası toplum tarafından da bir bütün olarak kınanmıştır" dedi.