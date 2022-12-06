Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ya geri adım atar ya da biz gereğini yaparız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yla ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Yunanistan'ın adalardaki tatbikatına ilişkin soruya verdiği yanıtta "Adaların statüsünü ihlalden Yunanistan'ın vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar, anlaşmalara uyar, ya da biz gereğini yaparız. Zaten Cumhurbaşkanımızın da 'bir gece ansızın' demesinin nedeni bu" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Adalar'ın silahlandırılmasına sessiz kalamayız. Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız. Yunanistan buraları silahlandıramaz. Yunanistan barış istemiyorsa biz de gereğini hem hukuki zeminde hem sahada yaparız, rüzgar eken fırtına biçer, bir gece ansızın."