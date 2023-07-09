Yunanistan’dan Türkiye’ye: Anlaşmazlıklar için diyaloğa hazırız

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile anlaşmazlıkların çözümünün ertelenmesinin iki ülkenin de faydasına olmadığını belirterek, Yunan hükümetinin yeni dönemde Türkiye ile diyalog ve işbirliğini artırmak istediğini söyledi.

Yeni hükümet programının ele alındığı Meclis görüşmelerinde Yerapetritis, ülkesinin dış politika önceliklerine ilişkin bilgi verdi.

Yunanistan'ın Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri arzuladığını belirten Yerapetritis, iki taraf arasında görüşmelerin yeniden başlaması, güven artırıcı önlemlerle pozitif gündem oluşturulması ve ekonomik işbirliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek hafta Vilnius’taki NATO Zirvesi'nde bir araya geleceğine dikkati çeken Yerapetritis, Miçotakis'in Erdoğan ile karşılıklı saygı çerçevesinde ilişki kurmaya çalışacağını ifade etti.

Yerapetritis, Türkiye ile münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığına ilişkin sorunları Yunanistan'ın Mısır ve İtalya ile yaptığı anlaşmalara benzer şekilde çözmek istediğini belirterek, "Bu sorunların sürekli ertelenmesi, iki ülkenin de çıkarına hizmet etmiyor" dedi.

Kıbrıs sorununun Yunanistan'ın dış politika önceliği olduğunu kaydeden Yerapetritis, iki devletli çözümün ise kabul edilemeyeceğini ileri sürdü. (AA)