Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: 'Osmanlı imparatorluğunu canlandırmaya çalışıyor'

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Türkiye zamanı tersine döndürmeye ve Osmanlı imparatorluğunu canlandırmaya çalışıyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre; Türkiye’de gerçekleştirdiği görüşmelere dair verdiği bilgiden dolayı Colonna’ya teşekkür eden Dendias, şöyle konuştu:

“Türk mevkidaşımıza ifade ettiğiniz, tansiyonun yükselmemesi ve retoriğin artmaması yönünde pozisyona tamamen katılıyorum. Ama üzülerek söylüyorum ki Türk yetkililer her gün Yunanistan’a, Yunan halkına, ülkemin yönetimine karşı çirkin açıklamalar yapıyor. Yunan adalarının Türk olarak gösterildiği haritalar ortaya çıkıyor. Türk tarafı bu adaların Yunan işgali altında olduğunu iddia ediyor. Sürekli ve en son bugün, sanırım siz henüz Türkiye’deyken, ansızın gece gelebilecekleri, yani bu adalara girebilecekleri yönünde açıklamalar yapılıyor. Ege adalarının karşısında Avrupa’nın en büyük amfibi filosu ve tam teşekküllü Türk ordusunun bulunduğunu anımsatmak isterim."

'Hava sahamız 6 bin 100 kere ihlal edildi'

“Türkiye Yunanistan’ı savaşla tehdit ediyor" diyen Dendias, “Bu yıl ulusal hava sahamız 6 bin 100 kere ihlal edildi, 157 kere Yunanistan toprakları üzerinde uçuş yapıldı, karasularımız 1000 kere ihlal edildi. Deneyimli bir diplomat olmanıza rağmen bir kez olsun dünya genelinde bu miktarda ihlalle karşılaştığınızı sanmıyorum” dedi.

'Neo Osmanlı saldırıları tamamen reddediyoruz'

“Türkiye zamanı tersine döndürmeye ve Osmanlı imparatorluğunu canlandırmaya çalışıyor" ifadelerini kullanan Dendias, "Türk tarafının eylem ve açıklamalarının kabul edilemez, duyulmamış ve kınanması gerektiğini açıkça söylüyoruz. Ama biz korkmuyoruz ve yılmıyoruz. Uzun tarihimizde, çok daha büyük tehditlerle karşı karşıya kaldık. Bu Neo Osmanlı saldırıları tamamen reddediyoruz” dedi.

Ülkesinin her zaman uluslararası hukuka dayalı yapıcı bir diyalogdan yana olduğunu söyleyen Dendias, müttefiklerinden ve ortaklarından bariz olanı desteklemesini beklemekte olduğunu sözlerine ekleyerek konuşmasını sonlandırdı.