Yunanistan'dan Amasra'daki faciaya ilişkin taziye mesajı: Derhal yardım göndermeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Bartın’ın Amasra ilçesinde onlarca işçinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amasra'da meydana gelen maden faciası için taziye mesajı yayımladı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Miçotakis, "Yunanistan, hayatta kalanları arama çalışmalarına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazırdır" dedi.

Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Bartın ilçesinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü" ifadelerini kullandı.

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