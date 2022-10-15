Yunanistan'dan Amasra'daki faciaya ilişkin taziye mesajı: Derhal yardım göndermeye hazırız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Amasra'da meydana gelen maden faciası için taziye mesajı yayımladı. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Miçotakis, "Yunanistan, hayatta kalanları arama çalışmalarına yardım etmek için derhal yardım göndermeye hazırdır" dedi.
Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin Bartın ilçesinde meydana gelen korkunç maden patlaması ve can kaybını duymak üzücü" ifadelerini kullandı.
Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Türkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 15, 2022